Η Aegean γιορτάζει την 25η Μαρτίου: Σχημάτισε τον αριθμό 200 στον αέρα

Ένα αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας πέταξε πάνω από την Πελοπόννησο δημιουργώντας με την πορεία του τον αριθμό «200», όσα είναι και τα χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Όπως ανέφερε η εταιρία μέχρι και ο αριθμός του αεροπλάνου της ήταν συμβολικός αφού ήταν Α3 1821. Το αεροπλάνο στην αρχή απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και αφού έφτασε στην Αχαΐα ξεκίνησε να σχηματίζει τον αριθμό «200».

Aegean Airlines is celebrating 200 years of independence, drawing a huge 200 in the sky https://t.co/owXmvmj0Js pic.twitter.com/5mVt3lin9d