Στα γαλανόλευκα όλος ο πλανήτης για την 25η Μαρτίου

Αρκετές μεγάλες ξένες πόλεις θα «ντυθούν» στα γαλανόλευκα με αφορμή την φετινή 25η Μαρτίου και την επέτειο της έναρξης της Επανάστασης του 1821.

Δεν θα είναι όμως μόνο πόλεις που θα τιμήσουν την Ελλάδα καθώς και οι καταρράκτες του Νιαγάρα θα φωτιστούν στα γαλανόλευκα.

Στα εθνικά μας χρώματα όμως θα ντυθούν και άλλα σημαντικά αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο όπως η Όπερα του Σίδνεϊ, το Δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο και η Γέφυρα της Βοστόνης.

