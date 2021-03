Το μήνυμα του Έλληνα CEO της Pfizer για την επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer έκανε ανάρτηση στα social media για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 .



Στο Twitter, γράφοντας τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, σημείωσε τα εξής: «Ως Έλληνας, αισθάνομαι χαρά για τη σημερινή ημέρα εορτασμού της Επανάστασης».

«Χρόνια Πολλά! Ζήτω η 25η Μαρτίου!», έγραψε στη συνέχεια στα ελληνικά.

As a Greek native, I share in the joy of today’s bicentennial celebration of the Greek Revolution 🇬🇷 Χρόνια Πολλά! Ζήτω η 25η Μαρτίου!