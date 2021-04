Κορονοϊός: «Κόκκινη» η Ελλάδα στον χάρτη του ECDC

Στο «κόκκινο» παραμένει για ακόμα μία εβδομάδα η Ελλάδα στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού σε όλη την Ευρώπη.

Στον χάρτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 1η Απριλίου 2021, καταγράφονται τα στοιχεία τα οποία αφορούν τον συνδυαστικό δείκτη τεστ, τα νέα κρούσματα αλλά και τον δείκτη θετικότητας από τις 25 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Updated maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement during COVID19 pandemic.



4th colour added on EU Council's request.

