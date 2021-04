Κορονοϊός: Πάνω από 13.000 ενεργά κρούσματα στην Αττική - 3.698 στη Θεσσαλονίκη

Στην Aττική τα ενεργά κρούσματα την τελευταία μέρα του Μαρτίου ήταν 13.700.

Από αυτά, τα 2.632 ήταν στην Αττική και τα 1.767 στον Πειραιά, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα, τα ενεργά κρούσματα διπλασιάστηκαν σε μόλις 20 μέρες.

Ενεργά κρούσματα στην περιφέρεια Αττικής ανά περιοχή:

Αχαρνές 889

Περιστέρι 517

Καλλιθέα 332

Νέα Ιωνία 249

Ασπρόπυργος 232

Γαλάτσι 204

Κορυδαλλός 157

Στη Θεσσαλονίκη τα ενεργά κρούσματα είναι 3.698, από τα οποία τα 2.454 ήταν στο δήμο Θεσσαλονίκης και 193 στο δήμο Δέλτα.

3.577 κρούσματα με μεταλλαγμένα στελέχη στην Ελλάδα

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθει 3.577 θετικά στελέχη του κορονοϊού με την παρουσία μετάλλαξης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 3.373 θετικά για την παρουσία βρετανικής μετάλλαξης και 59 θετικά για την παρουσία νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Τα τελευταία 606 δείγματα που αναλύθηκαν, λήφθηκαν από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου.

Από τον έλεγχο των 606 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 67 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα ήταν θετικό για Variant with deletion in S Gene.

Από τα 478 δείγματα με στελέχη VOC, τα 475 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και τρία δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ και τα 67 δείγματα με στελέχη VUI αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K).