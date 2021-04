«Κόκκινο» από τους λοιμωξιολόγους στο άνοιγμα εμπορικών κέντρων και ινστιτούτων αισθητικής

Δεδομένης της επιβαρυμένης επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα, με τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τους νεκρούς να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η επιτροπή των ειδικών δεν φαίνεται να εισηγείται την επαναλειτουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων και ινστιτούτων αισθητικής.

Σημειώνεται ότι το ενδεχόμενο νέων μέτρων χαλάρωσης για το λιανεμπόριο άφησε ανοιχτό ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, την Τετάρτη καθώς - όπως είπε - μέχρι στιγμής υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης του κύματος κορονοϊού. «Μέχρι σήμερα από τη λειτουργία του λιανεμπορίου δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί η κατάσταση στην πανδημία. Μέχρι σήμερα, 10η ημέρα. Όμως μέχρι τη 14η ημέρα αυτό μπορεί να έχει αλλάξει» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός και διευκρίνισε πως η όποια χαλάρωση δεν αφορά στα sms αλλά στον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται με τη μη λειτουργία των εμπορικών κέντρων και των mall.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα άνοιξαν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Θεσσαλονίκης στη μεν με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, ενώ στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away.

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 19 Απριλίου οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, εστίαση, μεταφορές (θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές), υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, υποχρεούνται να δηλώνουν αρνητικό τεστ μια φορά την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.