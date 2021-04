Καταστήματα: Έτσι θα λειτουργούν από σήμερα Μεγάλη Δευτέρα και για όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σε ισχύ βρίσκεται από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα.

Το ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα:

Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 09.00 - 20.30

Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 09.00 - 20.30

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 09.00 - 20.30

Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 09.00 - 20.30

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου 13.00 - 19.00

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου 09.00 - 15.00

Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου Κλειστά

Τρίτη 4 Μαΐου 2021 Κλειστά

Ανοιχτά τα εμπορικά κέντρα

Υπενθυμίζεται πως τους πρώτους τους πελάτες έπειτα από αρκετούς μήνες υποδέχθηκαν το Σάββατο τα καταστήματα στα εμπορικά κέντρα, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορoνοϊού. Για τα εμπορικά κέντρα ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν και για τα υπόλοιπα καταστήματα του λιανεμπορίου.

Σημειώνεται πως εντός των καταστημάτων θα επιτρέπεται ένας πελάτης για κάθε 25 τ.μ. και ένας πελάτης για κάθε 10 τ.μ. στους εξωτερικούς χώρους. Τα καταστήματα λειτουργούν με τις μεθόδους του click inside και click away. Απαγορεύεται η λειτουργία των υγειονομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων take away και delivery.

Υπενθυμίζεται πως για τη μετάβαση σε εμπορικό κατάστημα είναι υποχρεωτική η αποστολή SMS στο 13032 «Μετακίνηση σε εν λειτουργία εμπορικό κατάστημα με όριο τριών ωρών», ή με την συμπλήρωση του εντύπου-βεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης καθώς και το αποδεικτικό καθορισμού του ραντεβού από την επιχείρηση.

Μετακίνηση εκτός νομού: Τι ισχύει από σήμερα Μεγάλη Δευτέρα και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, απαγορεύτηκε το «Πάσχα στο χωριό» για φέτος. Η αστυνομία, για να ελέγξει την απαγόρευση των μετακινήσεων εκτός νομού έχει ήδη από το Σαββατοκύριακο στήσει μπλόκα κυρίως στα διόδια αλλά και στις εθνικές οδούς, γυρίζοντας πίσω οδηγούς, οι οποίοι επιχείρησαν να «το σκάσουν» για το χωριό με ένα σωρό δικαιολογίες.

Η απαγόρευση των μετακινήσεων εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 10 Μαΐου. Στην περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση δεν επιτρέπεται εκτός των ορίων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις και μόνο:

– Μετακίνηση από και προς την εργασία, με τον τρόπο που προβλεπόταν. Σημειώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία), ενώ ο συνολικός χρόνος της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

– Μετακίνηση για λόγους υγείας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο της ίδιας της δομής.

– Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

– Μετάβαση σε κηδεία. Στην περίπτωση αυτή ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου καλείται να επιδείξει -πέρα της σχετικής βεβαίωσης ή SMS με κωδικό 5- τα ακόλουθα δύο έγγραφα: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου και, β) άδεια ταφής.

– Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει α) αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, σε περίπτωση διαζυγίου ή β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία. Δηλαδή, δεν μπορεί ο επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του για να μεταβεί στο χωριό ή εκτός περιφερειακής ενότητας και να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, επιδεικνύοντας το Ε1.

Επομένως, μέχρι τις 10 Μαΐου η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, λόγους υγείας, εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, μετάβαση σε κηδεία και μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων.

Η μετακίνηση εκτός Περιφερειακής Ενότητας για τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων δεν επιτρέπεται από ιδιώτες με επίδειξη Ε9 για τη συγκεκριμένη περίοδο.