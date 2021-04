Καταστήματα: Το εορταστικό ωράριο τη Μεγάλη Εβδομάδα

Συνεχίζεται όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων που έχει αρχίσει από την περασμένη Πέμπτη.

Τα καταστήματα μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως και τις 8:30 το βράδυ ενώ το ωράριό τους διαφοροποιείται τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο που θα είναι ανοικτά 13:00-19:00 και 09:00-15:00 αντίστοιχα.

Την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη (4/5) που έχει μεταφερθεί ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το ωράριο των καταστημάτων Σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλογο Αττικής

Μ. Τρίτη 27/4 09:00 - 20:30 Μ. Τετάρτη 28/4 09:00 - 20:30 Μ. Πέμπτη 29/4 09:00 - 20:30 Μ. Παρασκευή 30/4 13:00 - 19:00 Μ. Σάββατο 1/5 09:00 - 15:00 Πάσχα 2/5 Αργία Δευτέρα του Πάσχα 3/5 Αργία Τρίτη 4/5 Αργία

Ανοιχτά τα εμπορικά κέντρα

Υπενθυμίζεται πως λειτουργούν κανονικά από το Σάββατο τα καταστήματα στα εμπορικά κέντρα, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορoνοϊού. Για τα εμπορικά κέντρα ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν και για τα υπόλοιπα καταστήματα του λιανεμπορίου.

Σημειώνεται πως εντός των καταστημάτων θα επιτρέπεται ένας πελάτης για κάθε 25 τ.μ. και ένας πελάτης για κάθε 10 τ.μ. στους εξωτερικούς χώρους. Τα καταστήματα λειτουργούν με τις μεθόδους του click inside και click away. Απαγορεύεται η λειτουργία των υγειονομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων take away και delivery.

Υπενθυμίζεται πως για τη μετάβαση σε εμπορικό κατάστημα είναι υποχρεωτική η αποστολή SMS στο 13032 «Μετακίνηση σε εν λειτουργία εμπορικό κατάστημα με όριο τριών ωρών», ή με την συμπλήρωση του εντύπου-βεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης καθώς και το αποδεικτικό καθορισμού του ραντεβού από την επιχείρηση.