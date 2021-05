Elon Musk: Δεκάδες δορυφόροι του έγιναν ορατοί σε πολλές περιοχές της χώρας

Φωτεινά αντικείμενα σε γραμμικό σχηματισμό είδαν να πετούν σε μεγάλο ύψος στον ουρανό αρκετοί πολίτες το βράδυ της Πέμπτης. Πρόκειται για τμήμα των δορυφόρων του πρότζεκτ Starlink από την SpaceX του Έλον Μασκ. Οι δορυφόροι έκαναν την εμφάνισή τους σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κοζάνη, Ξάνθη, Αλεξάνδρεια, Τρίκαλα, Νάξο και Πτολεμαΐδα.

Η πρωτοβουλία του Αμερικανού ιδιοκτήτη της Tesla έχει στόχο την εκτόξευση 42.000 τέτοιων δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, για να παρέχουν πρόσβαση στο ίντερνετ σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

H λατρεία του Έλον Μασκ για τα του διαστήματος και της τεχνολογίας γενικότερα, ήταν η αφορμή για την ίδρυση της Starlink, μιας εταιρείας που αξιοποιεί δορυφόρους που κινούνται γύρω από τη Γη και προσφέρει υπηρεσίες συνδέσεων στο διαδίκτυο. Η ιδέα αυτού του τρόπου παροχής υπηρεσιών internet δεν είναι νέα, ωστόσο έρχεται σε μια εποχή που η δραστηριότητα της SpaceX είναι έντονη. To project της Starlink ξεκίνησε το 2015 και οι δύο πρώτοι δορυφόροι εκτοξεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ άλλοι 60 ακολούθησαν τον Μάιο του 2019. Οι πρώτες δοκιμές του δορυφορικού internet της Starlink έγιναν στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2020, ενώ μια πρώτη δοκιμαστική περίοδος με συνδέσεις καταναλωτών ξεκίνησε από τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Το πρώτο tweet του Έλον Μασκ μέσω σύνδεσης της Starlink έγινε τον Οκτώβριο του 2019.

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰