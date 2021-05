Υπό διερεύνηση είναι ο θάνατος της 68χρονης στην Πέλλα, μετά τον εμβολιασμό της με Pfizer, είπε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στο υπουργείο Υγείας η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.

Η κυρία Θεοδωρίδου χαρακτήρισε «θλιβερό περιστατικό» τον θάνατο της 68χρονης. «Αύριο έχω πληροφορηθεί θα γίνει νεκροτομή επομένως το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση», είπε η κυρία Θεοδωρίδου. «Μέχρι να συλλεγούν όλα τα στοιχεία είναι παρακινδυνευμένο να υποστηρίξει κανείς το οτιδήποτε», σχολίασε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Σε ερώτηση που έγινε σχετικά με τα self test και τον κίνδυνο διασποράς εντός των οικογενειών από παιδιά που νοσούν, σχολίασε: «τα θετικά self test, φαίνεται ότι είναι ένα χαμηλό ποσοστό, ένα 0,4%. Γενικά είναι όφελος για τις οικογένειες διότι τα παιδιά που βρέθηκαν θετικά οδηγούν στους γονείς που ή θα ταυτοποιηθούν αν έχουν μολυνθεί ή θα προφυλαχθούν για να μην μολυνθούν. Η προσφορά των self test είναι σημαντική και δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος».

Οι εμβολιασμοί ανά ηλικιακές ομάδες

Σήμερα Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού αναμένεται να φτάσουν τους 100.000, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Με την πρώτη δόση έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα 1.245.000 πολίτες ενώ το 12% έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Ο κ. Θεμιστοκλέους έδωσε στοιχεία για τους εμβολιασμούς ανά ηλικιακή ομάδα:

80-84 ετών - 65% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

75-79 ετών – 73% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

70-74 ετών – 59% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

65-69 ετών - 42% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

60-64 ετών – 54% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

55-59 ετών – 23% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

50-54 ετών – 17% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

45-49 ετών – 11% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση

«Δεν είναι από το εμβόλιο οι παρενέργειες που οδήγησαν στο θάνατο της 68χρονης»

«Δεν είναι από το εμβόλιο αυτές οι παρενέργειες. Καταρχήν να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της. Ιδίως ένας αιφνίδιος θάνατος είναι κάτι πολύ δυσβάσταχτο. Όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι της συζήτησης, έχουν γίνει εκατομμύρια εμβολίων αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έχουμε πάρει πάνω από 1 δισ. δόσεις και δεν έχουν εμφανιστεί θάνατοι μετά το εμβόλιο της Pfizer, που να συνδέονται με το εμβόλιο. Είναι προφανές ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν πεθάνει χρονικά σε εποχή μεταγενέστερη της χορήγησης του εμβολίου. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, το εμβόλιο δεν μας κάνει αθάνατους», ανέφερε ο καθηγητής πνευμονιολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στον Alpha.

«Για να αρχίσουμε όμως να συζητούμε εάν το εμβόλιο ευθύνεται για τους θανάτους πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και κατά τη διάρκεια της πλήρους διερεύνησης της αιτίας θανάτου θα πρέπει να συνδεθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χορήγηση του εμβολίου. Μέχρι τώρα πάντως, μετά από εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που έχουν γίνει δεν έχει υπάρξει καμία σύνδεση θανάτου με το εμβόλιο», συμπλήρωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Κατέθεσε μήνυση η οικογένειά της

Την προσεχή Τρίτη αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για μια γυναίκα που εμβολιάστηκε στις 4 Μαΐου κατά του κορονοϊού, στο τοπικό κέντρο Υγείας στην Πέλλα και την επόμενη μέρα κατέληξε.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, είχε κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Ένιωσε παράλυση στα άκρα, έκανε εμετούς, ωστόσο οι γιατροί τη διαβεβαίωσαν ότι ήταν παρενέργεια από το εμβόλιο. Ωστόσο, άρχισε να επιδεινώνεται, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο χωρίς αισθήσεις διασωληνώθηκε και κατέληξε.

Η οικογένειά της υποστηρίζει ότι η 68χρονη δεν είχε υποκείμενα νοσήματα και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.