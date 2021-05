Σε λίγες ημέρες, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να ανακοινώσει και το πώς θα γίνουν οι κατ’ οίκον εμβολιασμοί για τον κορονοϊό, τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Αναφορικά με τους εμβολιασμούς κατ’ οίκον, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι είναι δύσκολη η επιχείρηση στην οργάνωσή της, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί πως θα μπορούν να εμβολιαστούν οι έχοντες αδυναμία μετακίνησης. «Ελάχιστες χώρες έχουν ξεκινήσει τον εμβολιασμό με αυτόν τον τρόπο όπως η Κύπρος που είναι μικρή χώρα», επισήμανε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για κατηγορίες όπως οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή και εκπαιδευτικοί. Δήλωσε ότι «δεν είναι κάτι που θα εφαρμοστεί άμεσα, η συζήτηση αυτή θα τεθεί από το Σεπτέμβριο και θα εξεταστούν και τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν».

«Έως τα τέλη Μαΐου θα έχουν διενεργηθεί περίπου 5,6 εκατ. εμβολιασμοί, ενώ το 35% του πληθυσμού θα έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση και περίπου 2 εκατ. συμπολίτες μας θα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό της τάξης του 20%. Αυτό είναι μια εκτίμηση που δίνουμε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δύο με τρεις εβδομάδες πριν» ανέφερε.

«Θα θέλαμε μεγαλύτερα ποσοστά στους άνω των 60»

Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα ποσοστά εμβολιασμών στις ηλικίες άνω των 60 ετών, που θα είναι περίπου 70%. «Σίγουρα θα θέλαμε ένα καλύτερο ποσοστό, δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε χαμηλά τα ποσοστά, υπάρχουν ηλικιακές ομάδες που είναι καλύτερες και ηλικιακές ομάδες που είναι χειρότερες, θέλαμε να δοθεί μια έμφαση κυρίως στα άτομα άνω των 80, τα οποία είναι και τα πιο ευάλωτα και τα πιο ευπαθή και εκεί δεν υπάρχει όριο και στόχος, είναι όσα περισσότερα άτομα μπορούμε θα πρέπει να τα εμβολιάσουμε. Αυτό είναι και ο βασικός στόχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Την Παρασκευή θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 40-44 και για τα υπόλοιπα εμβόλια εκτός της AstraZeneca».

«Θα υπάρχουν παντού τα self test»

Ο κ. Θεμιστοκλέους ρωτήθηκε και για τα self test στα σχολεία, που από δύο την εβδομάδα, όπως ήταν η σύσταση της επιτροπής, έγιναν ένα. «Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της επιτροπής για το δεύτερο self test. ‘Οπως και να έχει θα μπούμε σε μια περίοδο που θα είναι ευρεία η χρήση των self test όχι μόνο στα σχολεία, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου ο πολίτης θα μπορεί να τα βρίσκει παντού και να τα αγοράζει εφόσον επιθυμεί», ήταν η απάντησή του.