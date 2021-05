Κορονοϊός: «Πράσινη» η Ελλάδα στον χάρτη του ECDC για την θετικότητα

Η Ελλάδα βρίσκεται για ακόμα μία εβδομάδα στο «πράσινο», στους αναθεωρημένους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) που δημοσιεύθηκαν σήμερα Πέμπτη (20/5) και αφορούν την πανδημία του κορονοϊού.

Τα στοιχεία αφορούν τις δυο εβδομάδες που προηγήθηκαν της 20ης Μαΐου. Συγκεκριμένα, στον χάρτη που δημοσιεύεται από το ECDC κάθε Πέμπτη και βασίζεται σε δεδομένα που αναφέρονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (TESSy), έως την Τρίτη, η Ελλάδα στον δείκτη θετικότητας βρίσκεται κάτω από το 4% και βάφεται με πράσινο χρώμα.

Για τον αριθμό των τεστ κορονοϊού που γίνονται, η χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται στο «βαθύ πράσινο», καθώς διενεργεί περισσότερα από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

Στον συνδυαστικό χάρτη του ECDC με δεδομένα των δύο τελευταίων εβδομάδων που αφορούν στον δείκτη τεστ, τα νέα κρούσματα και τον δείκτη θετικότητας, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας είναι στο «κόκκινο», εκτός από νησιά στο βόρειο Αιγαίο, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, που βρίσκονται στο «πορτοκαλί».



