Self test: Στα 19.641 τα θετικά επιβεβαιωμένα από δομές υγείας - Τι είπε ο Μαγιορκίνης

O επίκουρος καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού, αναφέρθηκε στα θετικά self test και σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 19.641 από δομές υγείας.

Διαβάστε επίσης: Self test: Επικίνδυνα τα απόβλητά τους για την υγεία – Προειδοποιούν οι ειδικοί

Συγκεκριμένα τόνισε ότι μέχρι τώρα περισσότερα από 13 εκατομμύρια συσκευές έχουν διατεθεί σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια πολίτες και περίπου 9 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν γίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται σε ΜΕΘ μειώθηκε κατά 11%, όμως η πίεση στο σύστημα Υγείας παρέμεινε σταθερή. Ακόμα ανέφερε ότι τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πορεία συρρίκνωσης της επιδημίας.

Προμήθεια δύο self test από 19 Μαΐου για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Η προμήθεια των self test ξεκινά σήμερα, Τετάρτη, 19 Μαΐου, για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Τα φαρμακεία θα δίνουν self test για την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων από σήμερα έως και τις 17:00 του Σαββάτου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προμηθευτούν, αυτή τη φορά, δύο self test, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τις δύο επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουν ένα self test την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νέα οδηγία, από την περασμένη Δευτέρα απαιτείται η διενέργεια self test μία φορά την εβδομάδα, για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στα σχολεία.

Το self test θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί, θα δηλώνεται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες, και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα φέρουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ για τον κορονοϊό, που θα επιδεικνύουν στα σχολεία.