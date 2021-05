Κορονοϊός – Μεταλλάξεις: 632 νέα κρούσματα - Κυριαρχεί η βρετανική

Η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού σαρώνει την Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία που παρέχει το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο των 632 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 454 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 154 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Εκ των 454 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01), ενώ τα 154 δείγματα με στελέχη VUI αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K). Επιπλέον, αναδείχθηκαν 2 δείγματα με στέλεχος Variant S Gene Delete και 1 δείγμα με το στέλεχος C.36 (στέλεχος υπό παρακολούθηση, Variant Under Monitoring).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 13.289 δείγματα από εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση που έχουν απομονωθεί είναι το Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 68,82%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 9,16% και το B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,59%.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 100 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 95 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC-202012/01), 3 στο B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC-202012/02), 1 στο B.1.525 (VariantVUI-202102/03) και 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01).