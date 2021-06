Μέτρα για όσους δεν είναι εμβολιασμένοι, φαίνεται να συζητούν κυβέρνηση και ειδικοί, όπως τουλάχιστον συνάγεται από τα λόγια του Άκη Σκέρτσου ο οποίος δήλωσε ότι από το φθινόπωρο τα μέτρα δημόσιας υγείας θα αφορούν στους ανεμβολίαστους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, τα μέτρα - πιθανόν - θα είναι να μπαίνει κανείς στην εστίαση μόνο με αρνητικό self test. Το ίδιο θα ισχύσει πιθανόν και για τα γήπεδα, τα θέατρα, τα θεάματα και τις συναυλίες. Θα συνεχιστούν, πιθανότατα, και οι περιορισμοί με τα ταξίδια.

Διαβάστε ακόμη: Κορονοϊός: Εξίσου μεταδοτικό το ιικό φορτίο των παιδιών με των ενηλίκων - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τέλος τα self test από 1η Ιουλίου για εμβολιασμένους

Τέλος από την 1η Ιουλίου τα self test για όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος τα self test σταματούν για όσους έχουν κάνει το εμβόλιο. «Μέχρι και το τέλος Ιουνίου με τη διάθεση που έχουμε κάνει καλύπτουμε τις ανάγκες των δικαιούχων ομάδων σε self test. Για τον Ιούλιο θα περιορίσουμε την πολιτική σε πιο στοχευμένες ομάδες, θα εστιάσουμε τη διάθεση των self test σε ομάδες πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στον ιό, όπως είναι ο τουρισμός, οι νεότεροι άνθρωποι, οι ανεμβολίαστοι, ενώ θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση των self test οι εμβολιασμένοι. Για τα σημεία διανομής συζητάμε πρωτίστως με τους φαρμακοποιούς», είπε.

Βάνα Παπαευαγγέλου: Το 98% όσων πέθαναν από κορονοϊό δεν είχαν κάνει το εμβόλιο

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά της καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνας Παπαευαγγέλου στην ενημέρωση του υπουργείου Υγείας χθες Παρασκευή, καθώς σημείωσε πως «η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευόμενων αφορά σε ανεμβολίαστους. Την τελευταία εβδομάδα, το 92% όσων χρειάστηκαν νοσηλεία και το 98% όσων πέθαναν από κορονοϊό αφορά σε άτομα που δεν είχαν προλάβει να εμβολιαστούν», επεσήμανε.

H επιτροπή εξετάζει και μέτρα ώστε να προληφθούν εξάρσεις της πανδημίας, όπως καθημερινή παρακολούθηση επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, πρωτόκολλα για την απομόνωση κρουσμάτων. Ιδιαίτερα μέτρα λαμβάνονται για τις μετακινήσεις τουριστών, τους επόμενους μήνες. Ο βασικός μας στόχος είναι να περιορίσουμε την διασπορά του ιού και να αυξήσουμε το τείχος ανοσίας με τον εμβολιασμό, κατέληξε η κ. Παπαευαγγέλου.

Αισιοδοξία για ύφεση σύντομα - Οι εκτιμήσεις των ειδικών για κρούσματα και διασωληνωμένους

Την αισιοδοξία του για τη μείωση των δεικτών της πανδημίας στην Ελλάδα εξέφρασε ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης. Ήδη από σήμερα Σάββατο γίνονται μερικά ακόμα βήματα προς την ελευθερία και όπως όλα δείχνουν, άνευ απροόπτου, από την 1η Ιουλίου θα υπάρξει πλήρης άρση του lockdown.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Τζανάκης προέβλεψε ότι στα μέσα Ιουλίου τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα θα πέσουν σε τριψήφια νούμερα και τότε η Ελλάδα θα ταξινομηθεί στο «πράσινο» στους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πρόσθεσε δε ότι η μεγάλη πτώση των πανδημικών δεικτών οφείλεται σε έναν και μόνο λόγο: Στο γεγονός ότι μετά τις 15 Μαΐου άρχισε να εμβολιάζεται το ενεργό τμήμα του πληθυσμού, αυτό το οποίο συμβάλλει πολύ στη μεταδοτικότητα.

Να εμβολιαστούν οι υγιειονομικοί

Παράλληλα, ο κ. Τζανάκης τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών των υγειονομικών σημειώνοντας ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία. «Δεν μπορώ να φανταστώ γιατρό να προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς χωρίς να είναι εμβολιασμένος. Κατά τη γνώμη μου η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δε λέω να τους ποινικοποιήσουμε, αλλά ενδεχομένως θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάπου αλλού, όπου δε θα έχουν επαφή με το κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος επισήμανε ότι έχει προτείνει να μπει στο παιχνίδι των εμβολιασμών και ο πρωτοβάθμιος τομέας της υγείας, προκειμένου οι ιδιώτες οικογενειακοί γιατροί να πείσει τον κόσμο που έχει φοβίες να εμβολιαστεί.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας αναφέρθηκε και σε μια αστοχία του συστήματος εμβολιασμών που πρέπει να διορθωθεί άμεσα και αφορά στους ανθρώπους που έχουν νοσήσει. «Οι άνθρωποι που έχουν αρρωστήσει, το σύστημα τους προγραμματίζει λες και δεν έχουν νοσήσει. Ενώ υπάρχει σύσταση για μια δόση αρκετό διάστημα μετά τη νόσηση τους, το σύστημα αγνοεί το γεγονός ότι έχουν νοσήσει και τους προγραμματίζει κανονικά. Τα δύο συστήματα θα πρέπει να διασυνδεθούν και να προγραμματίζονται σωστά ανάλογα με το πότε νόσησαν», υπογράμμισε.