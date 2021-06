Δήλος: Η εικόνα που αντίκρισε ο Νορβηγός πρέσβης στο νησί - Τι έγραψε στο Twitter

Οι εργασίες καθαριότητας που γίνονται στη Δήλο προκάλεσαν το ενδιαφέρον του Νορβηγού πρέσβη, Frode Overland Andersen. Ο Νορβηγός πρέσβης βρέθηκε προ εκπλήξεως με τις εικόνες που είδε όταν έφτασε στο νησί. Μάλιστα, ο ίδιος ανέβασε φωτογραφία στο Twitter γράφοντας: «Μα ποιος είναι υπεύθυνος για το λιμάνι της Δήλου; Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι επισκέπτες...».

Ο Νορβηγός πρέσβης λίγες ώρες αργότερα, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από τον αρχαιολογικό χώρο, εξήγησε με νέα του ανάρτηση τα εξής: «Η Ελλάδα ανταποκρίνεται με επιτυχία. Μόλις έλαβα τηλεφώνημα που με πληροφόρησε για την Δήλο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη επιχείρηση καθαριότητας στο νησί και το λιμάνι θα δείχνει και πάλι ωραίο από το τέλος της εβδομάδας! Επίσης έμαθα ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα σχέδια που θα ανακοινωθούν σύντομα για την ανάπτυξη του χώρου της Δήλου».

Όπως ανέφερε ο Νορβηγός διπλωμάτης σε άλλο χρήστη, τα απορρίμματα στο λιμάνι προέρχονται από τις εργασίες καθαριότητας σε όλο το νησί και αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα.

BUT who is in charge of Delos harbour? This is the sight that greets visitors… pic.twitter.com/L7kkX83m1C