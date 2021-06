Στη Σύρο το μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου - Φωτογραφίες από το επιβλητικό «Γεράκι της Μάλτας»

Το μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου, το «Γεράκι της Μάλτας», έκανε την εμφάνισή του στο λιμάνι της Σύρου.

Το «MALTESE FALCON yacht», έδεσε την Τετάρτη (23/6) στο λιμάνι της Ερμούπολης. Το «Γεράκι της Μάλτας», μήκους 88 μέτρων, με το επιβλητικό σκαρί του, με τα τρία κατάρτια που αγγίζουν το ύψος ενός 20όροφου κτιρίου, προκαλεί δέος, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Το «Γεράκι της Μάλτας» έχει ξύλινα καταστρώματα, λουστραρισμένες κουπαστές και εξαίσια φινιρισμένες επιφάνειες. Όταν ανοίγουν τα πανιά του, θυμίζει έντονα τα ιστιοφόρα που διέσχιζαν τους ωκεανούς στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα τρία κατάρτια του «MALTESE FALCON yacht» έχουν ύψος 58 μέτρα. Το ιστιοφόρο έχει δεκαπέντε τετράγωνα πανιά, πέντε ανά κατάρτι, τα οποία ελέγχονται ηλεκτρονικά και μπορούν να ανοιχτούν πλήρως σε μόλις έξι λεπτά.

Το «Γεράκι της Μάλτας» ζυγίζει 1.360 τόνους και είναι το γρηγορότερο και αρτιότερο τεχνολογικά ιστιοφόρο του κόσμου. Μεταφέρει δύο μικρότερα σκάφη, έξι βάρκες και μερικά τζετ σκι. Το πιλοτήριο του είναι υπερσύγχρονο και θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Το ιστιοφόρο διαθέτει έξι καμπίνες υπερπολυτελείας για τους φιλοξενουμένους και άλλες οκτώ για το 18μελές πλήρωμα ενώ τα τρία καταστρώματα του ιστιοφόρου επικοινωνούν με τη βοήθεια μιας κυκλικής σκάλας που περιβάλλει το κεντρικό κατάρτι.

Στο εσωτερικό του ιστιοφόρου ξεχωρίζει το αίθριο, όπου ενώνονται τα τρία καταστρώματα του πλοίου με τη βοήθεια μιας κυκλικής σκάλας που περιβάλλει το κεντρικό κατάρτι. Στο σαλόνι εκτίθεται ένα πιστό αντίγραφο από τις «ομπρέλες» του εικαστικού Γιώργου Ζογγολόπουλου, το έργο του οποίου έχει εγκατασταθεί στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας στη Θεσσαλονίκη.

Στην Ελλάδα το ιστιοφόρο διαχειρίζεται η Έλενα Αμβροσιάδου. Προηγούμενος ιδιοκτήτης ήταν ο πολυεκατομμυριούχος Τομ Πέρκινς, ένας από τους πρώτους χρηματοδότες της Google. Χτίστηκε από την Perini Navi το 2006 στην Κωνσταντινούπολη.

Αποδεδειγμένα το πιο γρήγορο ιστιοφόρο

Το «Γεράκι της Μάλτας» έχει και διεθνείς διακρίσεις αφού τερμάτισε πρώτο σε όλους τους αγώνες στο Perini Navy Cup 2018 στο Porto Cervo της Σαρδηνίας , κερδίζοντας και τις τρεις ημέρες των αγώνων την πρώτη θέση. Έτσι, απέσπασε συνολικά 5 κύπελλα: to Corinthian Spirit Winner day 1 (Vhernier trophy ), το Corinthian SpiritWinner day 2 (bombardier Trophy), το Corinthian Spirit Winner day 3 (Monclear Glenoble) , to Winner of theCorinthian Spirit Class και αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής στους αγώνες όλων των τύπων σκαφών Perini Cup Winner 2018.