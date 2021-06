Self test: Συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία και στην Αττική

Self test θα συνεχίσουν να δίνουν οι φαρμακοποιοί στην Αττική στους εργαζόμενους που τα δικαιούνται. Αυτό αποφάσισε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος που είχε συνεδρίαση για το θέμα των self test μέσα στην ημέρα. Αξίζει, μάλιστα, να τονιστεί ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έδωσε στις 22 Ιουνίου το «πράσινο φως» για να συνεχίσουν να διατίθενται τα self test.

Όπως είχε αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού και με κοινωνική ευαισθησία, αποφασίστηκε η συνέχιση της δωρεάν διάθεσης των self-test από τα φαρμακεία για τους επόμενους δύο μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο). Οι φαρμακοποιοί προτείνουν να δοθούν στους δικαιούχους 4 τεστ τον Ιούλιο και 4 τον Αύγουστο.