Μετάλλαξη Δέλτα: Σχεδόν 50% στα κρούσματα στο Ηράκλειο – Τετραπλάσια στην Αττική

Η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού εξακολουθεί να «σαρώνει» τη χώρα, ωστόσο αρχίζει να προβληματίζει σημαντικά και η μετάλλαξη Δέλτα αφού οι μολύνσεις σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, αυξήθηκαν κατά 67 μέσα σε μία εβδομάδα με τα κρούσματα πλέον να ανέρχονται σε 121 και την Αττική με το Ηράκλειο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Διαβάστε Ακόμα: Κορονοϊός: 2.107 τα νέα κρούσματα, 10 θάνατοι και 153 διασωληνωμένοι το τελευταίο 24ωρο

Στην Αττική παρατηρήθηκε αύξηση 31 κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα καθώς από τα 8 κρούσματα που είχαν εντοπιστεί την περασμένη εβδομάδα πλέον ανέρχονται σε 39, ενώ στο Ηράκλειο ο αριθμός των κρουσμάτων σχεδόν διπλασιάστηκε αφού από τα 30 κρούσματα της συγκεκριμένης παραλλαγής του κορονοϊού την περασμένη εβδομάδα πλέον ανέρχονται σε 58.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις:

«Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.372 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 01 Μαΐου 2021 έως 02 Ιουλίου 2021. Από τον έλεγχο των 1.372 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 904 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 390 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 1 δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI). Εκ των 904 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 821 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 14 αφορούν στο Βeta, 67 αφορούν στο Delta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 390 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 385 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και 5 αφορούν στο C.36. Το ένα στέλεχος ενδιαφέροντος αφορά στο 1 με B.1.621. (Πίνακας 3). Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 20.932 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 18.327 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.880 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 725 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής. Μεταξύ των 18.327 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 76,89%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 11,07%, το Beta με ποσοστό 0,31% και το Delta με ποσοστό 0,20% (Πίνακας 4). Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9 μέχρι και την εβδομάδα 24, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 25-26. Από τα 1.880 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.717 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 21,38% αφορούν στο στέλεχος Alpha, 62,34% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 3,35% στο Beta, 3,94% στο Delta και 0,27% στο C.36. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 133 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 109 αφορούν στο Alpha, 4 στο Beta, 1 στο B.1.525 (VOI), 1 στο B.1.617.1 (VOI), 12 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), και 2 στο B.1.621 (VOI)».

Image

Image

Image

Τι είναι η μετάλλαξη Δέλτα που ανησυχεί τους επιστήμονες

Το καμπανάκι για την μετάλλαξη Δέλτα έχει «χτυπήσει» για όλη την Ευρώπη και η έκτακτη σύσκεψη Νίκου Χαρδαλιά - Σωτήρη Τσιόδρα φανερώνει ότι το συγκεκριμένο στέλεχος του κορονοϊού είναι και στην δική μας πόρτα. Μπορεί να συζητήθηκε αρχικά η περίπτωση της Κρήτης, όπου εμφανίζονται και τα περισσότερα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, ωστόσο εν μέσω τουριστικής περιόδου, ο φόβος για εξάπλωση και σε άλλες περιοχές της χώρας είναι δεδομένος.

Γιατί όμως ο φόβος της συγκεκριμένης μετάλλαξης είναι τόσο μεγάλος; Αν και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα μόνο δέκα κρούσματα της νέας παραλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προειδοποίησε την Τετάρτη ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου το στέλεχος Δέλτα θα έχει επικρατήσει στην Ευρώπη και θα αντιστοιχεί στο 90% των κρουσμάτων Covid-19.

Ας δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του: