Bwin: Ένα παγκόσμιο brand με βραβεία και συνέπεια στο κοινωνικό έργο!

Το κοινωνικό αποτύπωμα ενός brand είναι εκείνο που το κάνει πραγματικά μεγάλο, που δείχνει στην πράξη πως στόχος του είναι να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που του δείχνει. Τα τελευταία χρόνια, η bwin, με τις πολύπλευρες κοινωνικές της δράσεις και την στρατηγική υπεύθυνου και ασφαλούς παιχνιδιού που ακολουθεί, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για μια καλύτερη κοινωνία. Tα εννιά βραβεία και οι διακρίσεις που έχει κερδίσει μόνο τον τελευταίο χρόνο, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές!

H αρχή έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη βράβευση της μητρικής εταιρείας της bwin, της Entain, ως “Safer Gambling Operator of the Year” στα EGR Operator Awards 2020. Το βραβείο αυτό ήταν μια επιβράβευση της σκληρής δουλειάς του διεθνούς brand στον τομέα της ασφάλειας του παίκτη, καθώς και στη στρατηγική για ασφαλές και Υπεύθυνο Παιχνίδι. Λίγες μέρες μετά, ήρθε και η διάκριση ως “Socially Responsible Sportsbook of the Year” στα SBC Awards 2020, για την πρόληψη και τις κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις που γίνονται ώστε να προστατευτούν και να βοηθηθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το παιχνίδι τους.

Στην Ελλάδα, η bwin ακολουθεί πιστά την υπεύθυνη στρατηγική που έφερε τις δύο διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και διακρίθηκε στα “Corporate Affairs Excellence Awards 2020”, σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες Αριστείων. Αυτές αφορούσαν τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο: «Οι Γιατροί του Κόσμου στα ακριτικά νησιά με την υποστήριξη της bwin» και «Η bwin στηρίζει το έργο της Ένωσης Μαζί για το Παιδί».

Οι βραβεύσεις συνεχίστηκαν και το 2021. Η αρχή έγινε στα “Bravo Sustainability Awards 2021” και η διάκριση ήταν και πάλι... διπλή! Συγκεκριμένα, η bwin βραβεύτηκε για τα προγράμματα «Η bwin στηρίζει τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ» και «Πρωτοβουλίες bwin για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του Covid-19». Παράλληλα, έγινε το πρώτο online gaming brand στην Ελλάδα που βραβεύεται από το “Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης”, βάσει της αξιολόγησης CRI Pass. Το εν λόγω εργαλείο αξιολογεί τις επιδόσεις οργανισμών σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Η bwin, λοιπόν, ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να λάβει την πολύ σημαντική διάκριση. Τέλος, στην πρώτη της συμμετοχή στα “Hellenic Responsible Business Awards 2021”, η bwin κατάφερε να κερδίσει δύο ακόμα διακρίσεις, στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης και ΜΚΟ». Πήρε το Αργυρό Βραβείο για το πρόγραμμα «Η bwin ταξίδεψε σε ακριτικές περιοχές της χωράς, προσφέροντας υπηρεσίες υγειάς σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος» και το Χάλκινο για το πρόγραμμα «Στηρίζοντας τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ».

Οι παραπάνω διακρίσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αντανακλούν την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει η bwin σε ΜΚΟ και Οργανισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2018, η bwin έχει υλοποιήσει πάνω από 80 πρωτοβουλίες κοινωνικής υποστήριξης σε 60 τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Κάθε κοινωνική δράση, βραβευμένη ή όχι, έχει ως αποτέλεσμα τα χαμόγελα των συνανθρώπων μας και την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο για ένα brand, που συνδέει όλο και περισσότερο το όνομά του με την έννοια της κοινωνικής προσφοράς.

Περισσότερα για το κοινωνικό αποτύπωμα της bwin μπορείτε να βρείτε στο: https://bwincares.gr/.

21+.Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114. Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ. Υπεύθυνο Παιχνίδι.