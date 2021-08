Στη μάχη που δίνει η χώρα μας για τις φωτιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες είναι έτοιμες να βοηθήσουν και οι ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν για την κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα, το αεροσκάφος P-8 Poseidon.

Την αποδέσμευση του P-8 Poseidon έκανε το Ναυτικό Σκέλος της Διοίκησης Δυνάμεων Ευρώπης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (U.S. European Command) και συγκεκριμένα η Διοίκηση ναυτικών Δυνάμεων Ευρώπης (U.S. Naval Forces Europe). Την ανακοίνωση γνωστοποίησε στο Twitter του ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

In response to a government of #Greece request for support, I am grateful that the @US_EUCOM Navy component, @USNavyEurope , is providing a P-8 aerial reconnaissance aircraft to support firefighting efforts: https://t.co/ubmCCftMYY #StrongerTogether