Πέθανε ο «πατέρας» της Νεμέας Στέφανος Μίλλερ - Συλλυπητήρια από Μητσοτάκη

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο διακεκριμένος αρχαιολόγος Στέφανος Μίλλερ, ο οποίος είχε προχωρήσει σε σπουδαία ανακάλυψη στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας. Ο Αμερικανός επιστήμονας είχε γεννηθεί στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, όπου και σπούδασε αρχαία ελληνικά. Είχε έναν ιδιαίτερο δεσμό με την χώρα μας, πριν ακόμα κάνει το διδακτορικό του στην Κλασσική Αρχαιολογία. Όταν λοιπόν, ολοκλήρωσε τις σπουδές του, συμμετείχε σε διάφορα προγράμματα ανασκαφής στην Ολυμπία και την Αρχαία Αγορά της Αθήνας.

Ήταν υπεύθυνος για την ανακάλυψη του Σταδίου, όπου διεξάγονταν τα Νέμεα και για την κατασκευή του αρχαιολογικού μουσείου της περιοχής. Τα επόμενα χρόνια της ζωής του διετέλεσε Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα και παρέμεινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ. Το 2005 ο Στέφανος Μίλλερ με προεδρικό διάταγμα πολιτογραφήθηκε Έλληνας υπήκοος και τιμήθηκε για την προσφορά του με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής.

Ανάμεσα στους ανθρώπους, που έσπευσαν να πουν το δικό τους «αντίο» στον αρχαιολόγο, ήταν κι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. « Αγάπησε την Ελλάδα, λάτρεψε τη Νεμέα, έφερε στο φως τους θησαυρούς της. Ταυτισμένος με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Νεμέας, στις ανασκαφές της οποίας αφιέρωσε τέσσερις δεκαετίες, ο Στέφανος Μίλλερ αγάπησε βαθιά τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας. Εγινε Στέφανος από Στίβεν πολύ πριν η Πολιτεία του αποδώσει τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα το 2005. Είχα τη χαρά και την τιμή να συναντηθώ μαζί του στη Νεμέα τα τελευταία χρόνια. Να θαυμάσω την αφοσίωση του στις οικουμενικές αξίες της κλασικής Ελλάδας. Και να μοιραστώ την ανυπόκριτη αγάπη του για τη χώρα μας. Τον αποχαιρετούμε ως έναν δικό μας άνθρωπο, ως έναν συμπολίτη μας» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη αποχαιρέτησε τον σπουδαίο αρχαιολόγο: «Με την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ, η αρχαιολογική έρευνα χάνει έναν σπουδαίο, αφοσιωμένο επιστήμονα και η Ελλάδα έναν μεγάλο φίλο. Ο Στέφανος Μίλλερ αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανακάλυψη και στην ανάδειξη των θησαυρών της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανασκαφική του έρευνα στη Νεμέα, το διδακτικό του έργο, η θητεία του ως Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, χαρακτηρίζονταν πάντοτε από ένα σημαντικό όραμα, την παράλληλη πορεία της επιστήμης με την αναπτυξιακή διάσταση του Πολιτισμού. Αποχαιρετούμε τον Στέφανο Μίλλερ με θλίψη. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, κρατούμε στη μνήμη μας με σεβασμό και εκτίμηση, την επιστημονική του λαμπρότητα, την ανθρωπιά και την προοδευτική του σκέψη».

Για την απώλεια του Μίλλερ έγραψε σχετικά στο twitter κι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Very sad news about an American scholar who contributed greatly to the cultural ties between our countries (and California). https://t.co/uENglerrpX