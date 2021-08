Κορονοϊός: Επικρατεί η μετάλλαξη Δέλτα - 707 νέα κρούσματα

Κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ έχουν καταγραφεί 707 νέα κρούσματα. Στην τελευταία του ενημέρωση ο ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε 3.605 νέα κρούσματα, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην Αττική ενώ ακολουθούν Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο 205 και Κορινθία 109.

Πιο συγκεκριμένα, από τη γονιδιωματική ανάλυση σε 891 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαία ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο από 2 Ιουλίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021 που πραγματοποιήθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 αναδείχθηκαν συνολικά 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).

Από τα 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 707 αφορούν στο στέλεχος Δέλτα, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI). Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 26.555 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 22.839 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.998 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 718 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Image

Μεταξύ των 22.839 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Άλφα με ποσοστό 67,21%, ακολουθούμενο από το Δέλτα με ποσοστό 12,14%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,04% και το Beta με ποσοστό 1,24%.

Από τα 2.998 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.835 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 43,70% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 28,12% στο Delta, 15,81% στο Alpha, 6,70% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 238 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 113 αφορούν στο Άλφα, 107 στο Δέλτα, 6 στο Βήτα, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 4 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Ήτα, 1 στο C.36, 1 στο Κάππα και 1 στο B.1.623.

Image

3.605 νέα κρούσματα - 240 οι διασωληνωμένοι και 20 νέοι θάνατοι

Πάνω από 3.500 είναι τα κρούσματα κορονοϊού και σήμερα με τους διασωληνωμένους να είναι στα ύψη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, την Πέμπτη, 12 Αυγούστου, ανακοινώθηκαν 3.605 νέα κρούσματα, 240 διασωληνωμένοι και 20 νέοι θάνατοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021 (ώρα 15:00). Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.605, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 528.474 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 130 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.533 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 20, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.158 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 240 (63.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 84.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.863 ασθενείς. Οι εισαγωγές2 νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 200 (ημερήσια μεταβολή -18.7%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 213 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 40 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).