Γιάννα Αγγελοπούλου για Ζαγκ Ρογκ: Θα τον θυμόμαστε για πάντα

Πένθος στον αθλητικό χώρο, με την είδηση του θανάτου του άλλοτε πρόεδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Ζακ Ρογκ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών. Η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη με την οποία είχαν στενή συνεργασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 χαρακτήρισε τον Ζακ Ρογκ «σπουδαίο φίλο της Ελλάδας».

«Έφυγε ένας μεγάλος φίλος της Ελλάδος. Βοήθησε την Ελληνική Κυβέρνηση να φτιάξει σπουδαία έργα υποδομής με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Βοήθησε την Οργανωτική Επιτροπή να οργανώσει τους αξέχαστους αγώνες της Αθήνας το 2004. Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ann και την οικογένειά του. Θα τον θυμόμαστε για πάντα», ανέφερε η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη.

Την είδηση του θανάτου του Ζακ Ρογκ έκανε γνωστή η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter. Ο Ρογκ έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα με την αείμνηστη φράση του «ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα».

Ο Ρογκ ήταν ο όγδοος πρόεδρος της ΔΟΕ, με θητεία από το 2001 έως το 2013, ενώ ήταν ο άνθρωπος στο τιμόνι της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.Ο Βέλγος ήταν ορθοπεδικός χειρούργους με πτυχίο ιατρικής. Σε νεαρή ηλικία υπήρξε αθλητής ράγκμπι και εκπροσώπησε τη χώρα του στην εθνική ομάδα, ενώ ήταν και 16 φορές πρωταθλητής Βελγίου και παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλοΐας. Επίσης, αγωνίστηκε στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1968, το 1972 και το 1976.

