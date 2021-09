Με ένα επικό σποτ ανακοινώθηκε ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης, ο οποίος θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, στις 3 Οκτωβρίου. Οπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του Ημιμαραθωνίου, ο Σύλλογος ΑΘΛΗ.Σ.Υ διοργανώνει για 6η χρονιά τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης και τους παράλληλους αγώνες 5χλμ 10χλμ και 1000μ για παιδιά. Σκοπός των αγώνων είναι να προβληθεί πόσο σημαντική είναι για την υγεία μας η άσκηση. Το τρέξιμο και το περπάτημα είναι η πιο εύκολη άσκηση καθώς είναι οι πιο φυσικές κινήσεις του ανθρώπου.

Στο εν λόγω βίντεο, οι διοργανωτές μας καλούν με μεγάλη δόση χιούμορ στον Ημιμαραθώνιο της Κρήτης σε ένα σποτ όπου πρωταγωνιστές είναι ένας Κρητικός, ένας Ηπειρώτης και ένας Κινέζος που προσπαθούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Η συνέχεια προκαλεί γέλιο μέχρι δακρύων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των διοργανωτών στο Facebook, το νέο σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης «μας δείχνει ότι είναι το γραφείο πληροφοριών, πλήρως εξοπλισμένο και με προσωπικό που μιλάει 17 γλώσσες και 46 διαλέκτους! Αν μας καλέσεις, we tell you all και αν δεν μας ακούς καλά, απλά get the zero! Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα: You pass Good».

Το μήνυμα εξάλλου για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Κρήτης που επιστρέφει στις 3 Οκτωβρίου 2021 μετά από ένα μικρό διάλειμμα είναι «να γεμίσει χαμόγελα το κέντρο της Κρήτης! Ανθρωποι από όλη την Ελλάδα και από κάθε γωνιά του πλανήτη θα σμίξουν ξανά με ασφάλεια στην καρδιά της Κρήτης για να τρέξουν, να περπατήσουν και να διασκεδάσουν».