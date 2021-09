Self test: Ξεκινά από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου η δωρεάν διάθεση στους μαθητές για τον Οκτώβριο - Οι εξαιρέσεις

Από την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η δωρεάν διάθεση των self test για τον κορονοϊό στους μαθητές για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κοινή απόφαση των αρμοδίων υπουργείων Υγείας και Παιδείας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου οι γονείς/κηδεμόνες θα μπορούν να παραλάβουν από τα φαρμακεία 4 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 4-18 ετών. Τα 4 self test αφορούν στην κάλυψη του διαστήματος 4-15 Οκτωβρίου.

Οι εξαιρέσεις

Αυτοδιαγνωστικά τεστ δεν θα διατίθενται σε όσους μαθητές και μαθήτριες έχουν εμβολιαστεί έναντι της Covid-19 και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημέρωσε ότι το Σύστημα Διάθεσης των self test δεν θα λειτουργεί από το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στις 17:00 μ.μ. έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου στις 08:00 το πρωί.