ΝΒΑ: «Δεν παίζεις, δεν πληρώνεσαι», το νέο μέτρο για τους ανεμβολίαστους παίκτες

Την ώρα που ο κορονοϊός δεν δείχνει να υποχωρεί ανά τον πλανήτη και από άθλημα σε άθλημα ακολουθούνται διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, στο ΝΒΑ αποφασισαν να πράξουν κάτι πιο... πρακτικό σχετικά με τους ανεμβολίαστους παίκτες. Αφού σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ ισχύουν και διαφορετικοί κανόνες, η λύση ήταν μία: Δεν παίζεις μπάσκετ, δεν πληρώνεσαι. Για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο οι παίκτες δεν μπορούν να αγωνιστούν αν δεν έχουν εμβολιαστεί, γι’ αυτό τον λόγο οι Κάιρι Ίρβινγκ και Αντριου Ουίγκινς αναμένεται να μην αγωνιστούν στα εντός έδρας ματς των Νετς και των Ουόριορς, αντίστοιχα.

