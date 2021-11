Κορονοϊός: Ανησυχεί η νέα μετάλλαξη της Μποτσούνα

Προς το παρόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει τη μετάλλαξη της Μποτσούανα ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern». Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.