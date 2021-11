Giving Tuesday by bwin: Προσφέρουμε σ' αυτούς που προσφέρουν!

Η Giving Tuesday, η οποία φέτος πέφτει την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, είναι ένα παγκόσμιο κίνημα γενναιοδωρίας που απελευθερώνει τη δύναμη των ανθρώπων και των οργανισμών, ώστε να μεταμορφώσουν τις κοινότητές και τον κόσμο τους. Δημιουργήθηκε το 2012 ως μια απλή ιδέα: μια ημέρα που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν καλές πράξεις. Τα τελευταία χρόνια, η ιδέα αυτή έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο κίνημα αγάπης και αλληλεγγύης, που εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να προσφέρουν, να συνεργάζονται και να γιορτάζουν τη γενναιοδωρία.

Η bwin, πάντα ευαισθητοποιημένη για το κοινωνικό σύνολο, στηρίζει διαχρονικά με στοχευμένες πρωτοβουλίες το έργο Ιδρυμάτων, Οργανισμών και ΜΚΟ που σαν στόχο έχουν τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας, έχοντας υλοποιήσει σε κάθε γωνιά της χώρας πάνω 95 δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της φετινής Giving Tuesday, το διεθνές στοιχηματικό brand, λαμβάνει την πρωτοβουλία και καλεί τους ενεργούς πολίτες να συμβάλουν στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο 12 διακεκριμένων και αναγνωρισμένων για το έργο τους Οργανισμών, με πανελλαδικό αντίκτυπο.

Παρακάτω, προτείνονται 12 Οργανισμοί και ΜΚΟ, για να τους γνωρίσετε και να γίνετε αρωγοί στο έργο τους.

ΕΝΩΣΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Μαζί, φροντίζουμε τη σίτισή τους.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» σάς προσκαλεί να γίνετε μέρος της προσπάθειάς της να αγκαλιάσει οικογένειες σε ανάγκη. Πρόκειται για εκατοντάδες οικογένειες με ανήλικα παιδιά, που έρχονται αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος του «Μαζί για το Παιδί» είναι να στηρίξει, με την πολύτιμη βοήθειά σας, 816 άτομα, εκ των οποίων 464 παιδιά, τα οποία βρίσκονται στη λίστα αναμονής της κοινωνικής του υπηρεσίας.

Με ένα απλό κλικ μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς ουσιαστικά να καλυφθούν τα γεύματα μιας οικογένειας σε ανάγκη!

Γιατί κάθε παιδί, αξίζει να είναι παιδί.

Σας ενθαρρύνουμε να εμπνεύσετε και άλλους να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση προσφοράς με ανάρτηση στο Facebook ή το Instagram, χρησιμοποιώντας το hashtag #mazistisgiortes και κάνοντας tag το «Μαζί για το Παιδί» @mazigiatopaidi.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ένα ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να αντιμετωπίσει μία μεγάλη ανάγκη σε ό,τι αφορά την πρόνοια για τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Η Καλλιτεχνική Λέσχη της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα. Απευθύνεται σε ανθρώπους με και χωρίς αναπηρία, καθώς η συνύπαρξη αυτή μας υπενθυμίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η τέχνη δεν κάνει διακρίσεις και ενώνει όλους τους ανθρώπους.

Ειδικότερα, μέσω της ζωγραφικής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου και της λογοτεχνίας, η Καλλιτεχνική Λέσχη στοχεύει να ανοίξει νέους δρόμους στην τέχνη και τα γράμματα για ανθρώπους με και χωρίς αναπηρίες, ώστε να ενθαρρύνει την ατομική και συλλογική δημιουργικότητα και την ανάπτυξη άνετων κοινωνικών σχέσεων. Συγχρόνως, ευαισθητοποιεί την κοινωνία για τις απέραντες δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρίες, όταν τους δίνονται οι ευκαιρίες να εκφραστούν δημιουργικά.

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις μέλους της Καλλιτεχνικής Λέσχης: «Η Λέσχη είναι η ζωή μου! Εδώ έμαθα τι σημαίνει να είσαι ένας πνευματικά ελεύθερος άνθρωπος!», τονίζει, ενώ εθελοντής της προσθέτει: «Είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία, με έκανε να αγαπήσω τις τέχνες ακόμα περισσότερο και με βοήθησε να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Σας ευχαριστώ».

ΕΛΕΠΑΠ

Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα. Παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία. Σκοπός του, είναι να βοηθήσει τα Γενναία Παιδιά, και τους ενήλικες ΑΜΕΑ, να κάνουν μικρά ή μεγάλα βήματα προόδου, «Βήματα Ζωής».

Όπως κάθε χρόνο, η ΕΛΕΠΑΠ διενεργεί Λαχειοφόρο Αγορά για τη στήριξη του έργου της. Στόχος της φέτος είναι να καταφέρει να προσφέρει στα Γενναία Παιδιά πρόσβαση σε όσες περισσότερες θεραπείες θα καταφέρει να καλύψει χάρη στη δική σας βοήθεια και στήριξη. Μπορείτε να βοηθήσετε στην επίτευξη του στόχου και στην προσφορά των θεραπειών που έχουν ανάγκη τα Γενναία μας Παιδιά, αγοράζοντας λαχνούς!

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ενίσχυση λειτουργίας των υπηρεσιών παιδοδοντιατρικής φροντίδας σε κοινωνικά ευάλωτα παιδιά.

Η προτεινόμενη δράση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο πλαίσιο του συστήματος αγωγής υγείας της χώρας, παρέχοντας σε παιδιά ταυτόχρονα ενημέρωση και εκπαίδευση για την υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς και συνηθειών που οδηγούν στη βελτίωση του επιπέδου στοματικής υγείας, αλλά και υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής που είναι απαραίτητες και παραμένουν χωρίς κάλυψη μέχρι σήμερα.

Οι Γιατροί του Κόσμου, με εμπειρία 31 χρόνων και αντίστοιχες δράσεις, έχουν αποδείξει στην πράξη ότι εργάζονται για την προάσπιση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στη δωρεάν ιατρική περίθαλψη.

Μέσω ενός άρτια εξοπλισμένου οδοντιατρικού ιατρείου, θα πραγματοποιούνται ιατρεία καθημερινά, με στόχο την εφαρμογή της προληπτικής οδοντιατρικής, αλλά και την αντιμετώπιση των οδοντιατρικών προβλημάτων. Η στοματική υγεία αποτελεί τον καθρέφτη της γενικότερης υγείας των ανθρώπων, καθιστώντας τον ρόλο της οδοντιατρικής περίθαλψης αποφασιστικό.

Η πρόταση στοχεύει στην παροχή πλήρους οδοντιατρικής φροντίδας σε ευάλωτους συνανθρώπους μας, παρέχοντας υπηρεσίες αποκλειστικά σε όσους δεν έχουν πρόσβαση για την κάλυψη των οδοντιατρικών αναγκών. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και τα παιδιά που διαβιούν σε ξενώνες και ιδρύματα παιδικής προστασίας ή σε επισφαλή και προσωρινά καταλύματα, καθώς και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, μέσω εξειδικευμένου προσωπικού, που έχουν ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβαση στην Υγεία.

MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3- 18 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά, στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Η εκπλήρωση μιας ευχής δεν είναι απλά ένα δώρο. Είναι πολλά παραπάνω. Είναι φως στο σκοτάδι. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα για ζωή. Είναι το κίνητρο να συνεχίσει να αγωνίζεται κάθε παιδί που νοσεί.

Το γνωστό Αστέρι της Ευχής, το άλλοτε μόνο χάρτινο αστέρι του Οργανισμού, για 2η συνεχή χρονιά διατίθεται και ηλεκτρονικά με τη μορφή e-ευχετήριας κάρτας. Εάν θέλετε να ενισχύσετε τον οργανισμό και να δώσετε δύναμη στις ευχές των παιδιών, μπορείτε να αποκτήσετε το Αστέρι της Ευχής με μία ηλεκτρονική δωρεά, σημειώνοντας τον κωδικό GT και το κινητό σας τηλέφωνο, και να ευχηθείτε στους αγαπημένους σας μέσα από την καρδιά σας!

190 παιδιά περιμένουν να ζήσουν το όνειρό τους και ΕΣΕΙΣ σήμερα, αυτό μπορείτε να το κάνετε δυνατό!

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) ιδρύθηκε το έτος 1864 και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα φιλανθρωπικά σωματεία της Ελλάδος.

Από την ίδρυσή της, χιλιάδες συνάνθρωποί μας, ηλικιωμένοι και άποροι, έχουν φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος. Για το λόγο αυτό, της έχουν απονεμηθεί πολλές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών και ο χρυσούς Σταυρός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στη σημερινή πραγματικότητα, το Γηροκομείο Αθηνών συνεχίζει, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει, να παρέχει στέγη και περίθαλψη υψηλών προδιαγραφών σε 140 περίπου ηλικιωμένους, το 40% των οποίων είναι άποροι και φιλοξενούνται δωρεάν ή με πολύ χαμηλά τροφεία.

Η οποιαδήποτε ευγενική χορηγία ή προσφορά σας, θα καλύψει μέρος των λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος και θα βοηθήσει στο να βιώσουν οι φιλοξενούμενοί εορταστικό κλίμα, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Μπορούμε είναι η μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει στόχο τη μείωση της σπατάλης περισσευούμενου φαγητού και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα μέσω προγραμμάτων που περιλαμβάνουν:

α) τη διάσωση & προσφορά τροφίμων και φαγητού μέσω του μηχανισμού του Μπορούμε σε διάφορα επίπεδα της επισιτιστικής αλυσίδας («Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων», «Μπορούμε στο Χωράφι», «Μπορούμε στη Λαϊκή») και

β) την ενημέρωση σχετικά με το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και την ενίσχυση της πρόληψης κατά του φαινομένου («Πρόγραμμα ενημέρωσης Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη», «Μπορούμε στο Σχολείο», «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», Σήμα Πιστοποίησης «No Food Waste»).

Από την αρχή της λειτουργίας του Μπορούμε, το 2011, έχουν προσφερθεί, μέσα από το δίκτυό του, περισσότερες από 55.000.000 μερίδες σε όλη την Ελλάδα και πλέον δικτυώνονται 30.000 μερίδες την ημέρα κατά μέσο όρο. Χάρη στο καινοτόμο συστήματος διάσωσης τροφίμων & προσφοράς του Μπορούμε, κάθε 1€ του συνολικού λειτουργικού κόστους της οργάνωσης, αντιστοιχεί σε περισσότερες 55 μερίδες φαγητού που σώζουμε και προσφέρουμε.

Όραμα της οργάνωσης είναι η ανάπτυξη ενός κοινωνικού κινήματος μείωσης της σπατάλης φαγητού και ταυτόχρονα αύξησης της επισιτιστικής στήριξης ανθρώπων σε ανάγκη, με βάση την εθελοντική προσφορά.

ΚΕΑΝ

Η δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, δυναμικότητας 40 ατόμων, φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια, άνω των 12 ετών, εντός του οικισμού της Καρίτσας Λάρισας, στο Κόκκινο Νερό του Δήμου Αγιάς, στις κτιριακές εγκαταστάσεις μισθωμένης ξενοδοχειακής μονάδας.

Η Δομή Φιλοξενίας παρέχει στέγαση, σίτιση, περίθαλψη, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης και διερμηνείας από εξειδικευμένο προσωπικό. Βασικός σκοπός της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καρίτσα Λάρισας, στο Κόκκινο Νερό, είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η δομή λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων αργιών, εορτών και Σαββατοκύριακου.

Περισσότερα στοιχεία για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, μπορείτε να βρείτε εδώ.

SAVE YOUR HOOD

Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, 7 άτομα που ξεκίνησαν έναν απλό καθαρισμό σε έναν λόφο, αυξήθηκαν σε πάνω από 48.500, συλλέγοντας περισσότερα από 9 εκατομμύρια λίτρα σκουπίδια, στο 81% της επικράτειας της Ελλάδας, στην Κύπρο, Τουρκία, Γεωργία, Ιταλία, Γαλλία, Ρωσία, και άλλες χώρες της Ευρώπης.

Στις 4 Οκτωβρίου 2021, ο Βασίλης Σφακιανόπουλος, ιθύνων νους του Save Your Hood, επιχείρησε μια ατομική προσπάθεια. Έφυγε από τη δική του γειτονιά στην Κυψέλη και περπάτησε μέχρι και τα Ελληνικά Ευβοίας, καλύπτοντας και καθαρίζοντας 185 συνολικά χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα διέσχισε και τις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές (Πάρνηθα, Β. Εύβοια).

Ο σκοπός του εγχειρήματος είναι διπλός: η ανάδειξη του προβλήματος ρύπανσης που δημιουργείται από τις κακές συνήθειες των οδηγών, η σχέση του με τις πυρκαγιές και η αλλαγή της νοοτροπίας μας κατά την οδήγηση και όχι μόνο, αλλά και η οικονομική ενίσχυση των επαγγελμάτων που έμειναν χωρίς αντικείμενο από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στο χωριό Ελληνικά Βόρειας Εύβοιας.

Το Save Your Hood κάνει πιο έντονο το μήνυμά του για καθαρούς δρόμους, δάση και πιο καθαρούς εαυτούς. Εκατοντάδες άνθρωποι που στηρίζονται στα δάση για το βιός τους έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο, προκαλώντας ένα καίριο πλήγμα στην τοπική οικονομία, καταδικάζοντας τις οικογένειες τους να ζήσουν κάτω από τα όρια της φτώχιας κυκλωμένοι από νεκρή γη, αν επιλέξουν να παραμείνουν στον τόπο τους. Η εναλλακτική τους είναι να μετακομίσουν σε αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ρητινοκαλλιεργητές και μελισσοκόμοι θα ενταχθούν στα αντιπλημμυρικά προγράμματα με ορίζοντα 3ετίας, ενώ αργότερα θα ενταχθούν στα προγράμματα ανάπλασης των τοπικών οικοσυστημάτων. Το Save Your Hood στηρίζει αυτή την κίνηση, μαζεύοντας χρήματα για τον αναγκαίο εξοπλισμό που λείπει από τους τοπικούς συνεταιρισμούς!

Ανάλογα με το ποσό που θα συγκεντρωθεί, ο εξοπλισμός θα αγοραστεί και θα παραδοθεί με απόλυτη διαφάνεια στον Πρόεδρο του χωριού των Ελληνικών και στον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.

THERAPY DOGS (ANIMAL ASSISTED THERAPY)

Το Therapydogs (μη κερδοσκοπικό σωματείο) ξεκίνησε την πρωτοποριακή δράση του το 2012 στη Θεσσαλονίκη, και παρέχει εθελοντικά θεραπευτικές συνεδρίες σε δημόσια νοσοκομεία, ιδρύματα, Κ.Δ.Α.Π ΜΕΑ, ειδικά σχολεία κ.α. Αποστολή του φορέα είναι η προσφορά κοινωνικού έργου σε άτομα με αναπηρία και ψυχικές ασθένειες, μέσω της επαφής με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, ψυχολογίας, διάθεσης και ικανότητας.

Η θεραπευτική επαφή με τα ζώα είναι μία παγκοσμίως γνωστή μορφή εναλλακτικής θεραπείας, ιατρικά αποδεδειγμένη. Το Therapydogs απαρτίζεται από Ειδ. Παιδαγωγούς, Εργασιοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Θετικούς Εκπαιδευτές Σκύλων, Κτηνίατρο, και ειδικά καταρτισμένους εθελοντές.

Ο Οργανισμός είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Έχει ειδική πιστοποίηση από το Ε.Κ.Κ.Α του Υπουργείου Εργασίας ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προγράμματά του πιστοποιούνται από τους διεθνείς οργανισμούς ΙΑΗΑΙΟ και PET PARTNERS.

Τα Therapydogs είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που εδώ και τέσσερα χρόνια συνεργάζεται με το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσ/κης (Ψυχιατρικό τμήμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης) και το Νοσοκομείο Παπανικολάου (τμήμα Ιατροδικαστικής), παρέχοντας συνεδρίες θεραπειών σε άτομα με ψυχικές ασθένειες. Οι συνεδρίες έχουν συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Καταγράφονται και αξιολογούνται από καθηγητές - Ψυχίατρους των παραπάνω νοσοκομείων και παρουσιάζονται σε Ιατρικά συνέδρια. Φορείς που έχει συνεργαστεί είναι η ΕΛΕΠΑΠ, η «Αμυμώνη», το 1ο Ε.Ε.Ε.Κ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, το π.ΚΕ.ΠΕ.Π. «Ο Άγιος Δημήτριος», το MY WAY, ο Δήμος Καλαμαριάς, κ.α. Περισσότεροι από 2000 συμμετέχοντες έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα.

WE 4 ALL

Η We4All αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Περιβαλλοντικούς μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, επίσημου συνεργάτη του ΟΗΕ στην καμπάνια “Restoration Decade 2021-2030”. Η «Επιχείρηση Πράσινη Αττική», η μεγαλύτερη επιχείρηση δενδροφύτευσης της We4All μέχρι σήμερα, είναι πλέον και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι σήμερα έχουν φυτέψει πάνω από 65.000 δέντρα σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχουν εκπαιδεύσει πάνω από 4.000 παιδιά σχετικά με το περιβάλλον με το πρόγραμμα "Green Future".

Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, η ανάγκη για περισσότερο πράσινο είναι πιο έντονη από ποτέ. Σε συνεργασία με παραπάνω από 29 δήμους της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας, η We4All στοχεύει να φυτέψει πάνω από 1.000.000 δέντρα τα ερχόμενα 3 χρόνια, πάντα μετά από προσεκτική μελέτη και άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

Η “Περιβαλλοντική Συμμαχία” της We4All είναι μια ομάδα από εταιρείες, δήμους και οργανισμούς που επιθυμούν να υποστηρίξουν το περιβαλλοντικό της έργο και να συνδεθούν μαζί της. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: https://we4all.com/gia-etairies.

Ο Οργανισμός επιθυμεί τη στήριξή σας στην προσπάθειά του, γιατί η χώρα μας το χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε και σας καλεί να είστε ο πυρήνας της αλλαγής αυτής.

WOMEN ON TOP

Θα θέλατε στο (όχι και τόσο μακρινό) μέλλον, άντρες και γυναίκες να μοιραζόμαστε πιο ισότιμα τη φροντίδα των παιδιών και να συμμετέχουμε εξίσου στην οικογένεια, χωρίς να αφήνουμε στην άκρη τα επαγγελματικά όνειρα και τις επιδιώξεις μας; Το ίδιο κα οι Women On Top!

Γι’ αυτό, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός σχεδιάζει για το 2022 μια έρευνα που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους νέους γονείς να αγκαλιάσουν και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις νέες άδειες πατρότητας και γονεϊκότητας που καθιερώθηκαν πρόσφατα με τον νέο εργασιακό νόμο. Θέλουν να καταλάβουν ποιοι είναι οι παράγοντες που ωθούν ή αποτρέπουν τους μπαμπάδες να ωφεληθούν από τις άδειες αυτές, ποια μέτρα θα ενθαρρύνουν στις εταιρείες στο να εντάξουν στη στρατηγική τους τη στήριξη της γονεϊκότητας και τι επιπλέον χρειάζεται να κάνει η Πολιτεία και η κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουν αυτή την προσπάθεια.

Με βάση τα ευρήματα αυτά και με τη δική σας υποστήριξη, θα δημιουργήσει προτάσεις πολιτικής, μια εκστρατεία ενημέρωσης αλλά και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν όλες και όλους να απολαμβάνουν εξίσου την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή.

Η bwin δεσμεύεται να συνεχίσει να βρίσκεται εμπράκτως δίπλα σ αυτούς που προσφέρουν!

Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης της bwin, είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου έως το 2030. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω πρωτοβουλία της bwin εντάσσεται στο Στόχο 17: Συνεργασία για τους Στόχους. Περισσότερα για το κοινωνικό αποτύπωμα της bwin, μπορείτε να βρείτε στο: www.bwincares.gr.

