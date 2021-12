Πέθανε ο δημοσιογράφος Βασίλης Κορωνάκης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ο γνωστός δημοσιογράφος και εκδότης Βασίλης Κορωνάκης, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, στις 11.00, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος, στο Άλσος Κεφαλαρίου, στην Κηφισιά. Η ταφή θα γίνει, στην γενέτειρα του στη Μεσαριά Κερκύρας, την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.

Ο Βασίλης Κορωνάκης γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στις 2 Οκτωβρίου 1939 και ήταν πατέρας δύο παιδιών. Δραστήριος από τα νεανικά του χρόνια, σπούδασε Υδραυλική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης, στην Ιταλία, ενώ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του συνέχισε να εργάζεται ως Επιστημονικός Ερευνητής στο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας, από το 1965-1970. Από το 1970 έως το 1978 προσλήφθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και εργάστηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ως FSN (Foreign Service National) από το 1970 έως το 1978.



Το 1978 ο Βασίλης Κορωνάκης πέρασε στη δημοσιογραφία και τις εκδόσεις. Αυτός είναι και ο επαγγελματικός χώρος στον οποίο θα αφοσιωθεί αλλά και θα καταξιωθεί ως εκδότης και επιχειρηματίας. Εκείνη τη χρονιά ίδρυσε το "Greece’s Weekly for business and finance", ένα έγχρωμο περιοδικό στα πρότυπα του The Economist, με ύλη στην αγγλική γλώσσα το οποίο απευθυνόταν κυρίως στη διπλωματική και ομογενειακή κοινότητα της Ελλάδας. Στα πρώτα χρόνια της εκδοτικής του καριέρας, ο αεικίνητος Βασίλης Κορωνάκης εργάστηκε επίσης ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου διατηρούσε στήλη με τίτλο «Το Σημειωματάριο της Ισιδώρας», η οποία έγινε μια από τις κορυφαίες πολιτικές στήλες του τέλους της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας του 90’. Ο Βασίλης Κορωνάκης εργάστηκε επίσης ως ανταποκριτής σε πολλά διεθνή μέσα, συμπεριλαμβανομένων των CNN και Il Sole 24 Ore. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ο Βασίλης Κορωνάκης οργάνωσε και διηύθυνε μια σειρά συνεδρίων με τίτλο "Doing Business in", τα οποία διεξήχθησαν με επιτυχία στην Ελλάδα, τη Νότια Αφρική, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Με αστείρευτη την αγάπη του για την δημοσιογραφία, το 1993 προχωρά στην ίδρυση της εφημερίδας New Europe και διετέλεσε εκδότης και διευθύνων σύμβουλός της μέχρι το 2008.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2002, συγγράφει το The European Handbook, ένα βιβλίο που εξηγεί τη μηχανική των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόλογος του βιβλίου γράφτηκε από τον Neil Kinnock. Το βιβλίο μεταφράστηκε και στα σλοβακικά. Από το 2008 έως το 2012, υπηρέτησε ως Πρέσβης του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες (μετά από εισήγηση της ελληνικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή). Το 2012 επιστρέφει ως εκδότης της New Europe ενώ παράλληλα εκτελεί χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου New Europe.

Ως δημοσιογράφος, ο Βασίλης Κορωνάκης έχει καλύψει πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Ορισμένες από τις υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του Dalligate (η υπόθεση που οδήγησε στην απόλυση του Μαλτέζου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης John Dalli) καλύφθηκαν ευρέως στον Τύπο. Τον Απρίλιο του 2016, ο Βασίλης Κορωνάκης έγραψε το δεύτερο βιβλίο του, The Deep State of Europe, το οποίο εξετάζει τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Ο Βασίλειος Κορωνάκης έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Cavaliere Ufficiale από την κυβέρνηση της Ιταλίας, ενώ το 2010, του απονεμήθηκε το Médaille d’Or από το φόρουμ του Crans Montana.