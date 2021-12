Self test: Ξεκίνησε από τα φαρμακεία όλης της χώρας η διάθεση στους πολίτες άνω των 18 ετών

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, από τα φαρμακεία όλης της χώρας η διάθεση ενός δωρεάν self test σε όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Η διανομή θα γίνεται έως και το Σάββατο και ώρα 17:00. Σύμφωνα με επιστολή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, εξαιρούνται από το Σύστημα Διάθεσης Self- Test όσοι έλαβαν self test το προηγούμενο διάστημα (από 17/11 έως 27/11). H διανομή των δωρεάν self test προς όλους, με στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού ενόψει των Χριστουγέννων και της περιόδου των εορτών.

Ο ΠΦΣ αναφέρει όμως ότι οι φαρμακοποιοί δεν θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ και «δεν θα εκτυπώσουν το φύλλο οδηγιών, δεν θα διαθέσουν φύλλα οδηγιών, δεν θα φωτοτυπήσουν φύλλα οδηγιών. Ας είχαν προβλέψει όσοι σχεδίαζαν αυτή την βιαστική ενέργεια τα αυτοδιαγνωστικά tests να είχαν διατεθεί σε ατομικές συσκευασίες και να είχαν προβλέψει να χορηγηθούν 2 self tests σε κάθε δικαιούχο ώστε να καλυφθεί και η πρώτη εβδομάδα του καινούριου χρόνου». Παράλληλα ο ΠΦΣ ενημερώνει τους φαρμακοποιούς ότι πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υγείας (2 Δεκεμβρίου). Αυτό σημαίνει ότι τα θετικά αποτελέσματα των rapid tests θα πρέπει να παραπέμπονται για PCR.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο Υγείας στη σχετική ενημέρωση «αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 12/12, ώστε να περιορίσουμε το ιικό φορτίο και την κυκλοφορία του ιού ενόψει της εορταστικής περιόδου». Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί το διάστημα 3/1/2022-7/1/2022.