Μετάλλαξη Ομικρον: Τρομάζουν ενόψει Χριστουγέννων οι «φρακαρισμένες» ΜΕΘ – Ελπίδες για καλύτερο έλεγχο με τα δωρεάν self test

Με το 99,6% του συνόλου των ΜΕΘ κατειλημμένων και πάνω από 100 διασωληνωμένους εκτός εντατικών ο φόβος ενόψει Χριστουγέννων ολοένα και αυξάνει και κάνει ειδικούς όπως ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, ο οποίος προτείνει την «σκληρή γραμμή», δηλαδή, την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες, αρχικά για τους άνω των 40 και ίσως λίγο αργότερα από 18 ετών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Τζανάκης περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί με την πανδημίας λέγοντας ότι «ζούμε πια σε ένα πόλεμο». Την ίδια ώρα προειδοποίησε για την νέα μετάλλαξη Όμικρον λέγοντας πως εάν αυτή διαφεύγει της τεχνικής και φυσικής ανοσίας «τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα» και το επόμενο κύμα της πανδημίας θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι εάν η μετάλλαξη Όμικρον επικρατήσει και όντως η μεταδοτικότητά της είναι μεγάλη, τα κρούσματα κορωνοϊού θα διπλασιαστούν ίσως και θα τριπλασιαστούν, ενώ εάν το ποσοστό των ανεμβολίαστων παραμείνει ίδιο «θα μιλάμε για εκατόμβη νεκρών και ενδεχομένως το υγειονομικό σύστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί»!

Παράλληλα, να μπουν σε lockdown οι ανεμβολίαστοι για την περίοδο των Χριστουγέννων πρότεινε πριν από μερικές ημέρες και ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Καπραβέλος. «Έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότης σαν ΕΣΥ ζητάμε έκτακτα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί προβλέπω επιδείνωση της πίεσης στα νοσοκομεία, βλέπω μαύρα Χριστούγεννα. Πρέπει να είναι πιο αποφασιστική η Πολιτεία, μάσκες παντού εμβολιασμένοι – ανεμβολίαστοι, lockdown των ανεμβολίαστων, "πράσινο πάσο" σε όλους τους κλειστούς χώρους. Ακόμα και τα παιδιά μας να κάνουν περισσότερες διακοπές, η μόλυνση είναι τεράστια και το ΕΣΥ δεν αντέχει», είπε χαρακτηριστικά.

Ελπίδες για καλύτερο έλεγχο με τα δωρεάν self test

Αυτό που δίνει ελπίδες πως μπορεί τα πράγματα να πάνε και λίγο καλύτερα είναι αφενός οι πρώτες έρευνες που δείχνουν ότι η Όμικρον είναι μεν αρκετά μεταδοτική αλλά με ηπιότερα συμπτώματα από τη Δέλτα και αφετέρου η διάθεση των δωρεάν self test η οποία ξεκίνησε επίσημα χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 12/12/2021 όλοι οι ενήλικες πολίτες, εμβολιασμένοι και μη, που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα self test από τα φαρμακεία της χώρας. Σημειώνεται πως μετά τις γιορτές θα δοθεί και δεύτερο self test προκειμένου να επιχειρηθεί να εντοπιστούν τυχόν κρούσματα που προέκυψαν από τις συνάξεις που λογικά θα υπάρξουν τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Να κάνουν self test όλοι, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι την επόμενη εβδομάδα, ώστε να προλάβουν να κάνουν Χριστούγεννα, ακόμα κι αν βγουν θετικοί, ζήτησε από τους πολίτες ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Όλοι οι πολίτες, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, μπορούν να πάρουν δωρεάν ένα self test από τα φαρμακεία. Τους παρακαλούμε να το κάνουν και οι ανεμβολίαστοι, για να δούμε στο τέλος της εβδομάδας αυτής, που θα μένουν 15 ημέρες για τα Χριστούγεννα, μια εικόνα κοντά στην πραγματική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία, αυξάνοντας από 600.000 σε αρκετά εκατομμύρια τα test. Στόχος είναι και να προλάβουν να κάνουν την καραντίνα τους όσοι είναι θετικοί και να κάνουν Χριστούγεννα, αλλά και να σταματήσει η διασπορά στην κοινότητα», είπε ο κ. Πλεύρης