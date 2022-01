Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η εντυπωσιακή φωτογράφιση στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και η ευχή για τη νέα χρονιά

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου πέρασε άλλη μια δύσκολη χρονιά από τις πολλές που έχει ακόμα μπροστά της, ωστόσο, η νεαρή κοπέλα έχει γίνει σύμβολο θέλησης κι αξιοπρέπειας με τη δύναμη της ψυχής της να ξεχειλίζει από το σώμα της, που θα έχει για όσο ζει αγιάτρευτες πληγές. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου με εντυπωσιακό outfit ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο κι έστειλε άλλο ένα μήνυμα αισιοδοξίας ενόψει της νέας χρονιάς.

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση τράβηξε τα βλέμματα των ακολούθων της που της ευχήθηκαν με τη σειρά τους. Στη λεζάντα έχει ανεβάσει ένα αισιόδοξο μήνυμα: «Η ευχή μου για το 2022 είναι ΟΛΟΙ μας να βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που το χρειάζεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας για κάτι πιο όμορφο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. “After all, all we have is each other” Happy New Year 2022».

Για τα Χριστούγεννα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε κάνει μια ακόμα ξεχωριστή ανάρτηση, από βόλτα της στο βουνό επιδεικνύοντας μια πινακίδα με ατάκα δανεισμένη από το Game of Thrones: «Τι λέμε στον θεό του θανάτου; Οχι σήμερα!».