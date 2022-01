Σχολεία: Ανοιγμα 10 Ιανουαρίου με περισσότερα self test εισηγήθηκε η επιτροπή - Τα μέτρα

Τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά 10 Ιανουαρίου εισηγήθηκε η επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα. Οι μαθητές, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, θα κάνουν 3 self test υποχρεωτικά την εβδομάδα αντί για δύο και σε περίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα κορονοϊού θα διενεργούνται 5 self test, ένα την εβδομάδα. Όταν εμφανίζεται κρούσμα θα παραμένει 5 ημέρες σπίτι του και η υπόλοιπη τάξη θα υποβάλλεται κάθε ημέρα σε self test.

Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύουν τόσο για τους εμβολιασμένους όσο και για τους ανεμβολίαστους μαθητές αλλά τις τελικές ανακοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων θα κάνουν ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, και η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, για το πώς θα γίνει το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 18:00.

Η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων είχε «κλειδώσει», όπως είχε γράψει το Reader. Παρά τις φωνές κάποιων εκπαιδευτικών που ζητούσαν παράταση στις διακοπές των μαθητών για μία ή για δύο εβδομάδες, οι λοιμωξιολόγοι κατέληξαν στην απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά, δηλαδή στις 10 Ιανουαρίου. Η επιστροφή των μαθητών θα γίνει κανονικά στα σχολεία για τρεις λόγους. Αυτοί είναι: οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολογικοί και οι υγειονομικοί, γιατί θεωρείται ότι έχουν καλύτερη επιτήρηση στο σχολικό περιβάλλον.

Η επιτροπή των ειδικών εισηγήθηκε, επίσης, να παραμείνει το πρωτόκολλο 50%+1 που ισχύει μέχρι και σήμερα και προβλέπει ότι σε περίπτωση πολλών κρουσμάτων κορονοϊού θα κλείσει όλο το τμήμα. Φαίνεται, πάντως, ότι οι ειδικοί δεν κατέληξαν στον συνδυασμό rapid test και self test στους μαθητές για το άνοιγμα των σχολείων σε σχέση με τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού στη σκιά της μετάλλαξης Ομικρον.