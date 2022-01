Μόνο με αρνητικό self test επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας. Οσοι μαθητές δεν έχουν προλάβει να εφοδιαστούν τα self test από τα φαρμακεία θα τα λάβουν από τα σχολεία, θα τους τα κάνουν οι γονείς τους έξω από αυτά και μόνο αν είναι αρνητικοί θα μπορέσουν να μπουν στα μαθήματα. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν, μάλιστα, ότι πλέον τα σχολεία έχουν απόθεμα self test πενταπλάσιο των δικαιούχων στις σχολικές μονάδες.

Επίσης, οι ημέρες που πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα των self test είναι:

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι τα self test είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους αλλά και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Αφού γίνουν τα self test, όλοι πρέπει να καταχωρήσουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. Η πλατφόρμα edupass.gov.gr αφορά μόνο τις δημόσιες σχολικές μονάδες. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση που ένα παιδί νοσήσει με κορονοϊό, θα μείνει καραντίνα 5 ημέρες και μετά θα επιστρέψει στο σχολείο με αρνητικό rapid test.