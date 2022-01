Σχολεία: Επιστρέφουν οι μαθητές - Από το πρωί και στις σχολικές μονάδες δωρεάν self test

Οι μαθητές επιστρέφουν από το πρωί της Δευτέρας 10 Ιανουαρίου στα σχολεία με βασικό όπλο απέναντι στον κορονοϊό και τη μετάλλαξη Ομικρον το εκτεταμένο τεστινγκ. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιάζουν αρνητικά self - test που διατέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τα φαρμακεία, ωστόσο για όσους δεν πρόλαβαν να τα προμηθευθούν, θα υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.

Η είσοδος στα σχολεία γίνεται απαραιτήτως με αρνητικό self test που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. Ωστόσο όι δεν πρόλαβαν να τα παραλάβουν θα έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν τα δωρεάν self test από τα σχολεία τους τα οποία θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί. Με τη διαφορά ότι θα πρέπει επί τόπου να τα κάνουν και να τα δηλώσουν.

Ήδη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πολλές σχολικές μονάδες έχουν φτάσει τα self test και σε πολλές περιπτώσεις έχουν συνδράμει και οι κατά τόπους Δήμοι.

Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων προβλέπεται ένα επιπλέον self test, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία self test αυτή την εβδομάδα αντί για δύο. Επίσης, τα δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν. Οπως επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

Βήμα - βήμα οι διαδικασίες για την προσέλευση στα σχολεία

Αναφορικά με τους μαθητές και όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς, ώστε να μη βρεθούν προ εκπλήξεων: