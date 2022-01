Μαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, πρέπει σήμερα Πέμπτη (13/1) το αργότερο αύριο Παρασκευή (14/1) να κάνουν self test για να προσέλθουν στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν ήδη προμηθευτεί πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.

Το self test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείo, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Παρασκευής (14/1). Ο έλεγχος μέσω self test είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Τι γίνεται σε περίπτωση που το self test βγει θετικό

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και (β) με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ (ή ράπιντ) τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται.