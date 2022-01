To Twitter υποκλίνεται στους Αντετοκούνμπο για το #cancel_kopsialis από το giveaway - Οργή για τον Κοψιάλη

Οι αδερφοί Αντετοκούνμπο ύστερα από τη θύελλα αντιδράσεων που ξεσήκωσε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης για τα σεξιστικά του σχόλια στα social media, αποφάσισαν να τρέξουν μόνοι τους τον διαγωνισμό για το σπίτι που κληρώνουν μέσω Instagram και το Twitter τους αποθέωσε. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Κοψιάλης βρέθηκε στο στόχαστρο των χρηστών του Twitter μετά το βίντεο του στο οποίο μίλησε για τον Δημήτρη Φιντιρίκο, στον απόηχο της καταγγελίας βιασμού που κατέθεσε η 24χρονη Γεωργία Μπίκα. Μάλιστα με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι την ευθύνη για τον διαδικτυακό διαγωνισμό με έπαθλο ένα διαμέρισμα που έκανε giveaway ο Αλέξανδρος Κοψιάλης με τα αδέλφια Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, θα αναλάβουν πλέον εξ ολοκλήρου οι Έλληνες μπασκετμπολίστες.

Δείτε παρακάτω τα σχόλια των χρηστών του Twitter για τους αδελφούς Αντετοκούνμπο.

Some wins are different 👍#cancel_kopsialis https://t.co/ztgJIXEAFC