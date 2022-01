Καιρός: Γιατί το κρύο και ο παγετός μπορούν να καθηλώσουν το αυτοκίνητο

Καιρός: Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός δυσκολεύουν την εκκίνηση του κινητήρα το πρωί. Η κακή κατάσταση της μπαταρίας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, καθώς στις χαμηλές θερμοκρασίες τα στοιχεία της παράγουν λιγότερο ρεύμα, άρα λιγότερη δύναμη για να εκκινήσουν με επιτυχία τον κινητήρα. Η χαμηλή θερμοκρασία επηρεάζει, επίσης, την κατάσταση του λιπαντικού, αφού αυτό γίνεται πιο παχύρρευστο, δεν λιπαίνει σωστά και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη δουλειά της μπαταρίας.

Η κακή κατάσταση της μπαταρίας, έχει ως αποτέλεσμα να μη δίνει το πρωί την ανάλογη ισχύ για να στρέψει τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Οι μπαταρίες που βρίσκονται σε κρύο περιβάλλον δεν παράγουν την ίδια ποσότητα ρεύματος με αυτές που βρίσκονται σε ζεστό περιβάλλον. Είναι, άλλωστε, κοινό μυστικό όλων ότι στα κρύα οι μπαταρίες, οι οποίες δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν μπορούν να θέσουν σε κίνηση τον κινητήρα. Η χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας της μπαταρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι, αν η χωρητικότητά της στους +20 ° C ληφθεί ως 100%, τότε στους -20 ° C μπορεί να μειωθεί έως και το μισό και στους -30 ° C να βρεθεί ακόμη πιο χαμηλά. Επομένως, η ενέργεια μίας φθαρμένης ή ανεπαρκούς χωρητικότητας μπαταρίας δεν αρκεί για να γυρίσει τη μίζα. Οι μπαταρίες με αμπέρ εκκίνησης κάτω από 320 A δεν συνιστώνται για χρήση σε πετρελαιοκίνητα οχήματα τον χειμώνα. Πριν την εκκίνηση καλό είναι να κλείσουμε συσκευές που χρειάζονται ρεύμα, όπως ραδιόφωνο, a/c ή φώτα, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

Στις χαμηλές θερμοκρασίες το λιπαντικό του κινητήρα γίνεται πιο παχύρρευστο και δεν μπορεί να λιπάνει σωστά τα μέρη του κινητήρα. Αυτό έχει ως συνέπεια να χρειάζεται αρκετός χρόνος για να υπάρξει σωστή λίπανση. Το πρωί πρέπει να αφήσουμε τον κινητήρα να ζεσταθεί για περίπου ένα λεπτό, ώστε να υπάρξει μερική λίπανση στοιχείων του κινητήρα, ενώ κατά τη διάρκεια της κίνησης αρχικά ο οδηγός δεν θα πρέπει να ανεβάσει απότομα στροφές, αλλά να χρησιμοποιεί μεγάλη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων με χαμηλές στροφές.

Στις σπάνιες περιπτώσεις που υπάρχει υγρασία στα σωληνάκια καυσίμου, αυτή μπορεί να παγώσει και να μην επιτρέψει τη διέλευση του καυσίμου. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Συνηθισμένο φαινόμενο είναι στις πολύ κρύες ημέρες και σε θερμοκρασία κάτω των -10 ° C το πετρέλαιο να γίνεται παχύρρευστο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστός ψεκασμός του καυσίμου. Το ρεζερβουάρ καυσίμου θα πρέπει να είναι πάντα γεμάτο, γιατί σε ένα μισοάδειο ρεζερβουάρ το πετρέλαιο γίνεται ευκολότερα παχύρρευστο.

Τα παλαιότερα αυτοκίνητα, τα οποία είναι εξοπλισμένα με καρμπυρατέρ, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κρύες συνθήκες, κυρίως λόγω των μικρών ακροφυσίων τους, τα οποία μπορεί να φράξουν και να μην αφήνουν την υγρασία να εξατμιστεί, προκαλώντας συσσώρευση πάγου. Φυσικά αυτό δεν ισχύει στα σύγχρονα αυτοκίνητα, τα οποία δεν διαθέτουν καρμπυρατέρ.

Γενικά, σε ακραίες καιρικές συνθήκες θα πρέπει να έχουμε σε καλή κατάσταση το αυτοκίνητό μας. Το ετήσιο σέρβις λύνει πολλά από αυτά τα προβλήματα, ενώ η καλή κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να θέσει σε κίνηση τον κινητήρα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η σωστή προθέρμανση, αλλά και η προσεκτική οδήγηση με χαμηλές στροφές του κινητήρα, θα δώσουν τον απαιτούμενο χρόνο να προετοιμαστεί σωστά ο κινητήρας, ώστε να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του όταν και όπου χρειαστεί.