Αλόννησος: Ξεκινούν στο νησί οι... υποβρύχιοι γάμοι – Το κάλεσμα του δημάρχου Πέτρου Βαφίνη

Love is in the air... αλλά και στον βυθό καθώς ο δήμος Αλοννήσου ανήγγειλε και επίσημα πως πλέον στο νησί μπορούν να τελούνται υποβρύχιοι γάμοι - Τι δήλωσε ο δήμαρχος Αλοννήσου, Πέτρος Βαφίνης