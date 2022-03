Προς επανεξέταση τα self test για τους μαθητές στα σχολεία

Παραμένει ως έχει προς το παρόν το πρωτόκολλο για τη διενέργεια self test στα σχολεία καθώς, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δεν έλαβε καμία απόφαση για χαλάρωση του μέτρου.

Οι ειδικοί κατέληξαν στο να επανεξετάσουν το ζήτημα στη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας, συνυπολογίζοντας αφενός την έξαρση της διασποράς του κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, αφετέρου το γεγονός ότι τη Δευτέρα (14/3) μοιράστηκαν τα 5 self test, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών έως την 1η Απριλίου.

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 τόνισε ότι λόγω της επικράτησης της υπερμεταδοτικής υποπαραλλαγής Όμικρον 2 (ΒΑ.2) έχει αποφασιστεί να παραμείνουν τα self test στα σχολεία, ωστόσο σημείωσε ότι το ενδεχόμενο να μειωθούν από δύο την εβδομάδα σε ένα βρίσκεται στο τραπέζι. «Αυτό για το οποίο συνεδριάζουν οι ειδικοί στην Επιτροπή είναι, ακριβώς λόγω αυτής της μετάλλαξης, να παραμείνουν τα self test στα σχολεία, αλλά μπορούμε να γυρίσουμε από τα δύο στo ένα self test την εβδομάδα.

Οι οδηγίες οι οποίες δίνονται είναι ότι όταν υπάρχει υπερμεταδοτικότητα του ιού, τα τεστ θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένα και θα πρέπει να εστιάσουμε στην παρακολούθηση του κατά πόσο έχουμε πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», εξήγησε ο κ. Πλεύρης.