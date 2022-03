Κορονοϊός: Ενα self test στα σχολεία από 1 Απριλίου - 100% πληρότητα στα γήπεδα

Στην απόφαση της περεταίρω χαλάρωσης των μέτρων κατά του κορονοϊού προέβη η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, η οποία συνεδρίασε σήμερα για να εξετάσει τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η εισήγηση των ειδικών του υπουργείου Υγείας, ήταν τα self test στα σχολεία να μειωθούν από δύο την εβδομάδα σε ένα. Ετσι, οι γονείς στην επόμενη διανομή των self test που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 1η Απριλίου θα προμηθευτούν ένα self test και όχι δύο όπως γινόταν μέχρι τώρα για τους μαθητές.

Επίσης, οι λοιμωξιολόγοι αποφάσισαν και την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 100% της χωρητικότητάς τους.

Διαβάστε ακόμη: Κορονοϊός: Η Moderna ζητά έγκριση για τη χορήγηση εμβολίου σε νήπια

Καταργείται και το πρόστιμο των 100 ευρώ

Παράλληλα όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης από τις 15 Απριλίου θα ανασταλεί το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους άνω των 60 ετών που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ωστόσο πως «θα εισπραχθεί το ποσό έως τα 300 ευρώ που αντιστοιχεί μέχρι τις 15 Απριλίου και το μέτρο θα επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο, άρα τελεί σε αναστολή για τους υπόλοιπους μήνες».