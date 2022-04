«Βόμβα» από το θαμμένο τάμπλετ της Τζωρτζίνας - Οι αναζητήσεις στη Google που «καίνε» την Πισπιρίγκου

Οι ανατροπές από τις νέες αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα. Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές κατάφεραν να ανασύρουν πολύτιμα στοιχεία από το τάμπλετ της Τζωρτζίνας, το οποίο είχε θαφτεί μαζί με το παιδί την ημέρα της κηδείας του. Οπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στα εγκληματολογικά εργαστήρια που εξετάστηκε ενδελεχώς η ηλεκτρονική συσκευή του 9χρονου παιδιού προέκυψαν ευρήματα που «καίνε» ακόμη περισσότερο τη Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται ήδη για τη δολοφονία από πρόθεση του παιδιού της με χορήγηση κεταμίνης.

Θυμίζουμε ότι το τάμπλετ είχε τοποθετήσει η ίδια η 33χρονη μητέρα στον τάφο της μικρής Τζωρτζίνας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομική πηγή ανέφερε ότι κατά την εξέταση του τάμπλετ βρέθηκαν ειδοποιήσεις της Google για φαρμακευτικές ουσίες! Και πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ειδοποιήσεις της πλατφόρμας με ομοειδή προϊόντα της κεταμίνης. Οπως γίνεται αντιληπτό, η εξέλιξη αυτή δίνει μια νέα τροπή στην υπόθεση, καθώς η ίδια η Ρούλα Πισπιρίγκου, είχε τονίσει ότι αναζήτησε για πρώτη φορά την κεταμίνη μόλις την ημέρα της σύλληψής της για να μάθει τι ήταν. Η εξέλιξη είναι άκρως επιβαρυντική για την κατηγορούμενη μητέρα, καθώς οι αναζητήσεις φαίνεται να έγιναν αρκετές ημέρες πριν από τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

H nor κεταμίνη αφήνει... έκθετη την Πισπιρίγκου

Την ίδια στιγμή, όπως αποκάλυψε το MEGA, η κεταμίνη είχε χορηγηθεί αρκετή ώρα ή και ώρες πριν η Τζωρτζίνα φύγει από τη ζωή, αφού η ουσία είχε προλάβει να μεταβολιστεί από τον οργανισμό της. Αυτό αποδεικνύεται από την εξέταση ούρων, στην οποία βρέθηκε η ουσία nor κεταμίνη. Οι αποκαλύψεις του MEGA καταρρίπτουν και τους ισχυρισμούς της Ρούλας Πισπιρίγκου σχετικά με το ότι η κεταμίνη χορηγήθηκε από τους γιατρούς κατά λάθος κατά την ώρα της ανάνηψης. Ετσι, ένα ακόμα νομικό επιχείρημα της πλευράς της μητέρας φαίνεται να πέφτει στο κενό. Για την ακρίβεια, η nor κεταμίνη είναι η ουσία η οποία μεταβολίζει την κεταμίνη στο αίμα. Κάτι που προκύπτει επίσης από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις της 9χρονης είναι πως πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά από την μεγάλη ποσότητα της κεταμίνης που υπήρχε γι' αυτό και πρόλαβε να την μεταβολίσει και βρέθηκε έπειτα η ουσία nor κεταμίνη.

«Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι υπάρχει λειτουργία του οργανισμού, για να έχουμε μεταβολισμό και μάλιστα έχει συνεχίσει τη διαδρομή του ο συγκεκριμένος μεταβολίτης και έχει πάει στα ούρα. Αυτό αποδεικνύει ότι υπήρξε ένα καλό χρονικό διάστημα, απολύτως συμβατή με αυτή των 20-30′ που έχει η δράση της κεταμίνης και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε προκαλέσει το θάνατο αλλά και να μεταβολιστεί ένα μέρος της» επισήμανε ο ιατροδικαστής Χαράλαμπος Κούτσης μιλώντας στην εκπομπή.

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση του ροκουρόνιου κατά την ανάνηψη της 9χρονης, ο ιατροδικαστής είπε πως δεν βρέθηκε η ουσία στον οργανισμό της καθώς όταν κλήθηκαν οι γιατροί για να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να χορηγήσουν την εν λόγω ουσία, το παιδί ήταν ήδη νεκρό. «Δεν υπήρχε καρδιακή λειτουργία, και εφόσον δεν υπήρχε καρδιά, το ροκουρόνιο που μπήκε δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει στον οργανισμό» δήλωσε ο κ. Κούτσης.

«Υπήρξαν και άλλα ευρήματα στην Ιριδα, όχι μόνο η φλεβοκόμβος»

Την ώρα που οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλογρηάς επανεξετάζουν το πόρισμα για την παθολογική αιτία θανάτου της 6 μηνών Ιρίδας του ενός εκ των τριών νεκρών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα, το Live News φέρνει στο φως την έκθεση της παθολογοανατόμου, που είχε δημιουργήσει εξαρχής ερωτήματα με το εύρημα της αγενεσίας φλεβοκόμβου που είχε καταγραφεί ως συμπέρασμα θανάτου. Η ίδια μιλώντας στο Live News στις 24 Φεβρουαρίου είχε αποκλείσει εγκληματική ενέργεια ή κάποια άλλη αιτία θανάτου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι απολύτως σίγουρη. Ωστόσο σήμερα η παθολογοανατόμος μίλησε εκ νέου στην εκπομπή και παρουσιάζει μια διαφορετική άποψη αναφέροντας ότι καταγράφηκαν και άλλα ευρήματα στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα στα όποια δεν δόθηκε σημασία!



«Ευρήματα στον εγκέφαλο, τους πνεύμονες και άλλα ζωτικά όργανα»

«Έκανα ένα μήνα να γράψω την έκθεση σε αυτό το μωρό, ένα μήνα για να τη συντάξω. Το θέμα είναι ότι όλοι σταθήκαν στον φλεβόκομβο, ενώ τα πιο σημαντικά είναι πιο μπροστά στην έκθεση. Τα ευρήματα στον εγκέφαλο, τα ευρήματα στους πνεύμονες, τα ευρήματα διαφόρων οργάνων», δήλωσε ο παθολογοανατόμος της Ίριδας. Μάλιστα η παθολογοανατόμος αφήνει αιχμές για την ιατροδικαστή και όπως λέει εκείνη απλά καταγράφει ευρήματα, δεν τα ερμηνεύει. «Αυτά τα ευρήματα είναι πιο σημαντικά από την αγενεσία, απ' αυτή την ''διαμαρτυρία'' κατά την διάπλαση που είναι η υποπλασία του φλεβόκομβου. Εγώ δεν είμαι ιατροδικαστής, είμαι παθολογοανατόμος, περιγράφω τα ευρήματα μου, από εκεί και πέρα η ερμηνεία εξαρτάται από τον ιατροδικαστή όχι από εμένα. Εγώ δεν μπορώ να βάλω αιτία θανάτου».

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ανατροπές θα υπάρξουν και στη κατάθεση της ιατροδικαστού. Το κλειδί στην κατάθεση της Αγγελικής Τσιόλα θα είναι το ματωμένο πανάκι που βρέθηκε δίπλα στην μικρή Ίριδα. Η ιατροδικαστής θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο από πού προέρχονται οι κηλίδες αίματος στο πανάκι. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια.



Είτε από την εσωτερική αμυχή στο στόμα της Ίριδας που προκλήθηκε είτε από το ίδιο το πανάκι –αν ήταν τραχύ- είτε από το νύχι αυτού που έβαλε το πανάκι μέσα στο στόμα του βρέφους οδηγώντας το σε ασφυκτικό θάνατο.

Το δεύτερο σενάριο είναι το αίμα να προέρχεται από τα πνευμόνια μαζί με το υγρό που άρχιζε να αναβλύζει. Και στις δύο περιπτώσεις, η Αγγελική Τσιόλα θα μιλήσει για εγκληματική ενέργεια καθώς είτε κάποιος σφήνωσε το πανί στο στόμα του παιδιού είτε κάποιος έκλεισε το στόμα και τη μύτη του προκαλώντας του ασφυκτικό θάνατο.