Ρούλα Πισπιρίγκου: Η προσπάθεια να παραπλανήσει τους γιατρούς με την Τζωρτζίνα και οι αναζητήσεις στο τάμπλετ που την καίνε

Συνεχίζονται οι έρευνες για την Μαλένα και την Ιριδα, τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας Δασκαλάκη που εξέπνευσαν μέσα σε 33 μήνες στην Πάτρα. Για το τρίτο παιδί της οικογένειας, την 9χρονη Τζωρτζίνα, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δολοφονήθηκε από τη μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου με τη χορήγηση μεγάλης ποσότητας κεταμίνης. Ταυτόχρονα, «κλειδί» για το κατηγορητήριο αποτελεί να βρεθεί η διαδρομή της προαναφερόμενης ουσίας ενώ έρχονται στο «φως» νέες πληροφορίες για τις προσπάθειες να παραπλανήσει η 33χρονη του γιατρούς.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου προσπαθούσε να πείσει τους γιατρούς πως η Τζωρτζίνα είχε αρρυθμίες και είχε στείλει 180 «σήματα» στους γιατρούς, προκειμένου να τους δείξει ότι η 9χρονη κόρη της είχε καρδιολογικά προβλήματα, ούτως ώστε να τους πείσει ότι το πρόβλημα υγείας είναι παθολογικό, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Μάλιστα, για τα σήματα του απινιδωτή έχει δώσει ήδη κατάθεση ένας γιατρός του Ωνασείο, τη στιγμή που αποκαλύπτονται νέα στοιχεία για την ημέρα που η 9χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

Διαβάστε ακόμη: Φως στο Τούνελ - Πάτρα: Εξελίξεις και για τα άλλα δύο παιδιά - «Μίλησε» και η Ιριδα

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, στις 2 το μεσημέρι της μοιραίας ημέρας η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε επιχειρήσει εκ νέου να στείλει δεδομένα από τον απινιδωτή. Αξιο αναφοράς είναι ότι εκείνη την ώρα φέρεται να χορηγούσε κεταμίνη στο παιδί. Μετά από 20 λεπτά, το κορίτσι έπαθε ανακοπή και στη συνέχεια η μητέρα ειδοποίησε τους γιατρούς.

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναζήτηση στο διαδίκτυο για τοξικές και αναισθητικές ουσίες – Η διαφήμιση για κεταμίνη

Στο μεταξύ, από την άρση του απορρήτου που έγινε στα κινητά τηλέφωνα και στο τάμπλετ που ανασύρθηκε από τον τάφο της Τζωρτζίνας, διαπιστώθηκε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου αναζητούσε στο διαδίκτυο τοξικές ουσίες. Σύμφωνα με το MEGA, η κατηγορουμένη είχε προβεί πριν το θάνατο της 9χρονης κόρης σε αναζήτηση τοξικών και αναισθητικών ουσιών και συγκεκριμένα τρεις ημέρες πριν της ήρθαν από τη Google προσφορές για κεταμίνη. Για την ώρα δεν έχει διαπιστωθεί ο τρόπος αγοράς τους.

Τα νέα δεδομένα δείχνουν πως η κατηγορουμένη είπε ψέματα στην αστυνομία πως αναζήτησε για πρώτη φορά την ουσία, όταν αποκαλύφθηκε στην τηλεόραση, ενώ πιθανότατα αυτός να ήταν και ο λόγος που ζήτησε να θαφτεί το τάμπλετ μαζί με την 9χρονη Τζωρτζίνα. Παράλληλα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η 33χρονη να έχει κάνει αναζήτηση αναισθητικών ουσιών και σε προγενέστερο χρόνο, ουσίες που μπορεί να προκάλεσαν τα συμπτώματα που παρουσίαζε η Τζωρτζίνα.

H nor κεταμίνη αφήνει... έκθετη την Πισπιρίγκου

Την ίδια στιγμή, όπως αποκάλυψε το MEGA, η κεταμίνη είχε χορηγηθεί αρκετή ώρα ή και ώρες πριν η Τζωρτζίνα φύγει από τη ζωή, αφού η ουσία είχε προλάβει να μεταβολιστεί από τον οργανισμό της. Αυτό αποδεικνύεται από την εξέταση ούρων, στην οποία βρέθηκε η ουσία nor κεταμίνη. Οι αποκαλύψεις του MEGA καταρρίπτουν και τους ισχυρισμούς της Ρούλας Πισπιρίγκου σχετικά με το ότι η κεταμίνη χορηγήθηκε από τους γιατρούς κατά λάθος κατά την ώρα της ανάνηψης. Ετσι, ένα ακόμα νομικό επιχείρημα της πλευράς της μητέρας φαίνεται να πέφτει στο κενό. Για την ακρίβεια, η nor κεταμίνη είναι η ουσία η οποία μεταβολίζει την κεταμίνη στο αίμα. Κάτι που προκύπτει επίσης από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις της 9χρονης είναι πως πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά από την μεγάλη ποσότητα της κεταμίνης που υπήρχε γι' αυτό και πρόλαβε να την μεταβολίσει και βρέθηκε έπειτα η ουσία nor κεταμίνη.

«Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι υπάρχει λειτουργία του οργανισμού, για να έχουμε μεταβολισμό και μάλιστα έχει συνεχίσει τη διαδρομή του ο συγκεκριμένος μεταβολίτης και έχει πάει στα ούρα. Αυτό αποδεικνύει ότι υπήρξε ένα καλό χρονικό διάστημα, απολύτως συμβατή με αυτή των 20-30′ που έχει η δράση της κεταμίνης και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε προκαλέσει το θάνατο αλλά και να μεταβολιστεί ένα μέρος της» επισήμανε ο ιατροδικαστής Χαράλαμπος Κούτσης μιλώντας στην εκπομπή.

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση του ροκουρόνιου κατά την ανάνηψη της 9χρονης, ο ιατροδικαστής είπε πως δεν βρέθηκε η ουσία στον οργανισμό της καθώς όταν κλήθηκαν οι γιατροί για να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να χορηγήσουν την εν λόγω ουσία, το παιδί ήταν ήδη νεκρό. «Δεν υπήρχε καρδιακή λειτουργία, και εφόσον δεν υπήρχε καρδιά, το ροκουρόνιο που μπήκε δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει στον οργανισμό» δήλωσε ο κ. Κούτσης.

Τζωρτζίνα και Μαλένα: Ο ίδιος γιατρός προσπάθησε να τις σώσει

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ίδιος γιατρός του νοσοκομείου Παίδων είχε κάνει ανάνηψη στην Τζωρτζίνα και στην Μαλένα. Όταν η Μαλένα έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο Παίδων τον Απρίλιο του 2019 ο γιατρός έσπευσε να της κάνει ανάνηψη. Το σκηνικό επαναλαμβάνεται και τον Ιανουάριο του 2022, όταν η Τζωρτζίνα παρουσίασε το μοιραίο επεισόδιο. Ο ίδιος γιατρός έσπευσε να σώσει την 9χρονη, όμως το κορίτσι έφυγε από τη ζωή. Ο συγκεκριμένος γιατρός ανέφερε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε μία περίεργη συμπεριφορά που του κίνησε τις υποψίες.

Ο θάνατος της Ιριδας

Την ώρα που οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλογρηάς επανεξετάζουν το πόρισμα για την παθολογική αιτία θανάτου της 6 μηνών Ιρίδας, το Live News φέρνει στο φως την έκθεση της παθολογοανατόμου, που είχε δημιουργήσει εξαρχής ερωτήματα με το εύρημα της αγενεσίας φλεβοκόμβου που είχε καταγραφεί ως συμπέρασμα θανάτου. Η ίδια μιλώντας στο Live News στις 24 Φεβρουαρίου είχε αποκλείσει εγκληματική ενέργεια ή κάποια άλλη αιτία θανάτου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι απολύτως σίγουρη. Ωστόσο σήμερα η παθολογοανατόμος μίλησε εκ νέου στην εκπομπή και παρουσιάζει μια διαφορετική άποψη αναφέροντας ότι καταγράφηκαν και άλλα ευρήματα στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα στα όποια δεν δόθηκε σημασία!