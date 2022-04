Νέες αποκαλύψεις στο φως για την Πάτρα: Το τάμπλετ της Τζωρτζίνας θάφτηκε εσκεμμένα μαζί της, λέει ο Μανώλης Σφακιανάκης

Την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν πως η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να φέρει ραγδαίες εξελίξεις στο «θρίλερ» με τα τρία νεκρά παιδιά στην Πάτρα, η Ρούλα Πισπιρίγκου παραμένει προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται το τάμπλετ, το οποίο ετάφη μαζί με το άτυχο κορίτσι, μετά από απαίτηση της μητέρας της, και πλέον έχουν ελέγξει εξονυχιστικά οι αστυνομικοί για να βρουν κάποιο στοιχείο που να «δείχνει» την πορεία που ακολούθησε η κεταμίνη μέχρι τη χορήγησή της στη μικρή Τζωρτζίνα.

Και αυτό το στοιχείο βρέθηκε καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομική πηγή ανέφερε ότι κατά την εξέταση του τάμπλετ βρέθηκαν ειδοποιήσεις της Google για φαρμακευτικές ουσίες! Και πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ειδοποιήσεις της πλατφόρμας με ομοειδή προϊόντα της κεταμίνης. Οπως γίνεται αντιληπτό, η εξέλιξη αυτή δίνει μια νέα τροπή στην υπόθεση, καθώς η ίδια η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε τονίσει ότι αναζήτησε για πρώτη φορά την κεταμίνη μόλις την ημέρα της σύλληψής της για να μάθει τι ήταν. Η εξέλιξη είναι άκρως επιβαρυντική για την κατηγορούμενη μητέρα, καθώς οι αναζητήσεις φαίνεται να έγιναν αρκετές ημέρες πριν από τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του Ινστιτούτου CSI, Μανώλης Σφακιανάκης, μιλώντας σήμερα, Σάββατο, στην εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και Πάλι!» ισχυρίστηκε πως το τάμπλετ μπήκε εσκεμμένα στον τάφο της Τζωρτζίνας από τη μητέρα της. «Εάν δεν μιλήσουν τα ψηφιακά πειστήρια, όλα είναι στον αέρα. Τα δικαστήρια δεν δικάζουν με ενδείξεις, αλλά με αποδείξεις. Έτσι, ήγγικεν η ώρα για να ξετυλιχθεί το κουβάρι. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Αστυνομίας, στο κομμάτι των αποδείξεων στα ευρήματα του τάμπλετ», ανέφερε αρχικά.

«Ο δεκάλογος του τάμπλετ που περιμένουμε να δούμε, αφορά στην εύρεση των αναζητήσεων των ουσιών που έχουν βρεθεί, τις παραγγελίες, τις διαδρομές, τις επικοινωνίες, τα πρόσωπα, τα ηλεκτρονικά ίχνη, τις συναντήσεις προσώπων, τις ταυτοποιήσεις προσώπων μέσω κεραιών κινητής, την ανάκτηση διαγεγραμμένων και τέλος τις επαφές. Αυτά είναι τα στοιχεία είναι στο μικροσκόπιο των αρχών», πρόσθεσε ο κ. Σφακιανάκης.

Όπως επισημαίνει οι ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά το τάμπλετ που ανασύρθηκε από τον τάφο της Τζωρτζίνας. «Ο χρόνος που χρειάζεται είναι το πολύ 10-15 μέρες. Οι ερευνητές θα έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» το τάμπλετ. Μετά θα έχουμε στο πρώτο 10ήμερο του Μαΐου την πρώτη εγκληματολογική έκθεση. Το τάμπλετ το είχε κλείσει επιμελώς στο φέρετρο της μικρής. Είναι το στοιχείο που θα δώσει τις περισσότερες πληροφορίες».

«Στις ηλεκτρονικές συσκευές, υπάρχουν οι ρυθμίσεις που δίνουν φωνητικές εντολές και αυτό θα δώσει τις απαντήσεις. Εάν δεν είχε κλείσει τις ρυθμίσεις τότε το τάμπλετ «ακούει». Εσκεμμένα μπήκε το τάμπλετ στον τάφο της Τζωρτζίνας από τη Ρούλα Πισπιρίγκου. Η Google έχει φτιάξει το προφίλ όλων των χρηστών της στον κόσμο», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Σε πανικό η Ρούλα Πισπιρίγκου μετά τις αποκαλύψεις

Αυτά τα νέα δεδομένα δείχνουν πως η κατηγορουμένη είπε ψέματα στην Αστυνομία πως αναζήτησε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη ουσία, όταν αποκαλύφθηκε στην τηλεόραση, ενώ πιθανότατα αυτός να ήταν και ο λόγος που ζήτησε να θαφτεί το τάμπλετ μαζί με την 9χρονη Τζωρτζίνα. Παράλληλα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η 33χρονη να έχει κάνει αναζήτηση αναισθητικών ουσιών και σε προγενέστερο χρόνο, ουσίες που μπορεί να προκάλεσαν τα συμπτώματα που παρουσίαζε η Τζωρτζίνα. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καταρρίπτει ουσιαστικά τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης, αφού τα στοιχεία δείχνουν πως οι αναζητήσεις φαίνεται να έγιναν πριν τον θάνατο της Τζωρτζίνας, αφού το τάμπλετ ετάφη μαζί με την Τζωρτζίνα.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, κ. Ζάρδας, η Ρούλα Πισπιρίγκου θεωρεί πως πολλοί δημοσιογράφοι την έχουν δυσφημίσει και για αυτό ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μηνύσεις, εφόσον αποφυλακιστεί.

H nor κεταμίνη αφήνει... έκθετη την Πισπιρίγκου

Την ίδια στιγμή, όπως αποκάλυψε το MEGA, η κεταμίνη είχε χορηγηθεί αρκετή ώρα ή και ώρες πριν η Τζωρτζίνα φύγει από τη ζωή, αφού η ουσία είχε προλάβει να μεταβολιστεί από τον οργανισμό της. Αυτό αποδεικνύεται από την εξέταση ούρων, στην οποία βρέθηκε η ουσία nor κεταμίνη. Οι αποκαλύψεις του MEGA καταρρίπτουν και τους ισχυρισμούς της Ρούλας Πισπιρίγκου σχετικά με το ότι η κεταμίνη χορηγήθηκε από τους γιατρούς κατά λάθος κατά την ώρα της ανάνηψης. Ετσι, ένα ακόμα νομικό επιχείρημα της πλευράς της μητέρας φαίνεται να πέφτει στο κενό. Για την ακρίβεια, η nor κεταμίνη είναι η ουσία η οποία μεταβολίζει την κεταμίνη στο αίμα. Κάτι που προκύπτει επίσης από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις της 9χρονης είναι πως πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά από την μεγάλη ποσότητα της κεταμίνης που υπήρχε γι' αυτό και πρόλαβε να την μεταβολίσει και βρέθηκε έπειτα η ουσία nor κεταμίνη.

«Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι υπάρχει λειτουργία του οργανισμού, για να έχουμε μεταβολισμό και μάλιστα έχει συνεχίσει τη διαδρομή του ο συγκεκριμένος μεταβολίτης και έχει πάει στα ούρα. Αυτό αποδεικνύει ότι υπήρξε ένα καλό χρονικό διάστημα, απολύτως συμβατή με αυτή των 20-30′ που έχει η δράση της κεταμίνης και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε προκαλέσει το θάνατο αλλά και να μεταβολιστεί ένα μέρος της» επισήμανε ο ιατροδικαστής Χαράλαμπος Κούτσης μιλώντας στην εκπομπή.

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση του ροκουρόνιου κατά την ανάνηψη της 9χρονης, ο ιατροδικαστής είπε πως δεν βρέθηκε η ουσία στον οργανισμό της καθώς όταν κλήθηκαν οι γιατροί για να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να χορηγήσουν την εν λόγω ουσία, το παιδί ήταν ήδη νεκρό. «Δεν υπήρχε καρδιακή λειτουργία, και εφόσον δεν υπήρχε καρδιά, το ροκουρόνιο που μπήκε δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει στον οργανισμό» δήλωσε ο κ. Κούτσης.

Μάνος Δασκαλάκης: «Αν χρειαστεί θα δώσω το ηχητικό με τις απειλές της Ρούλας στη Δικαιοσύνη…»

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην Αγγελική Νικολούλη που προβλήθηκε χθες, Παρασκευή, στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο Μάνος Δασκαλάκης δίνει αποκαλυπτικές απαντήσεις για τη σχέση του με την κατηγορούμενη σύζυγό του, Ρούλα Πισπιρίγκου, τις συνθήκες θανάτου των τριών παιδιών του, αλλά και τη στάση του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. «Οι γιατροί είπαν να δει τη Ρούλα ένας ψυχίατρος. Πήγες εσύ και είπες “πάτε να βγάλετε την γυναίκα μου τρελή”;» ρώτησε η δημοσιογράφος τον πατέρα των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών στην Πάτρα, με τον ίδιο να το παραδέχεται, αλλά να δικαιολογεί την πράξη του: «Εμένα δεν μου πέρασε τίποτα από το μυαλό τότε και συνεχίσαμε τη ζωή μας μετά τα νοσοκομεία. Μιας και οι γιατροί το είχαν πάρει όλοι χαμπάρι, γιατί τώρα πάμε να βγάλουμε όλοι τις ουρές μας απ’ έξω, τότε τι κάνανε;».

Ο πατέρας στις επίμονες ερωτήσεις της Αγγελικής Νικολούλη, εμμένει πως δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό για τη μητέρα των παιδιών του τα τελευταία δυόμιση χρόνια. «Αν αναρωτιόμουν, θα τα είχα αφήσει έτσι; Θα την στήριζα μέχρι τέλους; Εγώ επικοινωνούσα με τους αρμόδιους γιατρούς και δεν τους έβρισκα στο τηλέφωνο. Η Ρούλα μου μετέφερε ότι υπάρχουν περαιτέρω εξετάσεις για το γονιδιακό έλεγχο» τόνισε.

Video Loading...

Περιγράφει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» τα συναισθήματά του μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο της έξι μόλις μηνών Ιριδας, αλλά και τις αντιδράσεις της συζύγου του. «Τα έχασα τελείως, έπεσα κάτω, δεν μπορούσαν να με κρατήσουν τα πόδια μου και η Ρούλα σπάραζε. Έκλαιγε ασταμάτητα. Ήρθαν να μας πάρουν κατάθεση στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί και μας είπαν “ηρεμήστε θα σας πάρουμε άλλη στιγμή”». Δίνει απαντήσεις και για το πανάκι με το αίμα που βρέθηκε στην κούνια της μικρής Ιριδας. Υποστηρίζει ότι ήταν καταβεβλημένος από τους θανάτους των δύο παιδιών του, αλλά ξεσπούσε όση ώρα ήταν στη δουλειά, καθώς δεν ήθελε να δείξει το θρήνο του μπροστά στην Τζωρτζίνα.

«Είπα σ’ έναν φίλο μου ότι δεν αισθάνομαι καλά, ότι θέλω τη βοήθειά του. Να πάω σε έναν γιατρό, δε νιώθω καλά γιατί χάνω τον έλεγχο, είχα πολλά νεύρα. Η Ρούλα όταν την έπαιρνα τηλέφωνο, έκλαιγε συνέχεια» υποστήριξε. Ο σύζυγος της κατηγορούμενης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ηχητικό μήνυμα που έχει στη διάθεσή του και φαίνεται πως «καίει» τη Ρούλα Πισπιρίγκου. «Ναι, αν χρειαστεί θα δοθεί στη Δικαιοσύνη. Σε αυτό το μήνυμα λέει για μένα, όχι για τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.