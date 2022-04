Τέλος τα Self Test στους μαθητές - Σε ποιες εξαιρέσεις θα είναι απαιτητά στα σχολεία

Τέλος αποτελούν τα self test για τους μαθητές των σχολείων, καθώς μετά τις διακοπές του Πάσχα δεν χρειάζεται να επιδεικνύουν πλέον αρνητικό τεστ. Ωστόσο, κατά την έκτακτη ενημέρωση για τον κορονοϊό η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τον έλεγχο των μαθητών. Συγκεκριμένα, η κ. Παπαευαγγέλου εξήγησε πως τα self test δεν θα σταματήσουν εντελώς, αλλά θα γίνονται μόνο σε όσους μαθητές παρουσιάζουν συμπτώματα. «Όταν επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα δεν θα υπάρχει πια έλεγχος με self test, παρά μόνο στα παιδιά με συμπτώματα» είπε.

Ανέφερε πως σε περίπτωση κρούσματος, η ιχνηλάτηση θα γίνεται κανονικά και άρα τα παιδιά στην τάξη θα υποβάλλονται σε testing. «Η ιχνηλάτηση στα σχολεία θα συνεχίσει να ισχύει. Όταν υπάρχει ένα παιδί με κορονοϊό θα υπάρχει έλεγχος στους υπόλοιπους μαθητές κατά την πρώτη και την τέταρτη μέρα μέρα από την διάγνωση των κρουσμάτων».

Διευκρίνισε πως τα self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περίπτωση κρούσματος θα είναι δωρεάν, ενώ πλέον θα είναι στοχευμένος σε όσα παιδιά έχουν συμπτώματα. Οι γονείς πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι, τόνισε. Αν τα παιδιά εμφανίζουν ίωση να κρατούν τα παιδιά σπίτι και να ενημερώνουν τον γιατρό τους. Το παιδί θα επιστρέφει σχολείο μετά από 24 ώρες μετά την υποχώρηση του πυρετού.