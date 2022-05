Κώστας Κωστόπουλος: Ποιος είναι ο σκηνοθέτης του «Σασμού» που παραιτείται μετά την καταγγελία για βιασμό

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο Κώστας Κωστόπουλος, σκηνοθέτης της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Σασμός», παραιτείται έπειτα από καταγγελίες για βιασμό. Ο 57χρονος σκηνοθέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κατηγορία για βιασμό τον οποίο έχει καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές η ηθοποιός Έλενα Αθανασοπούλου ζητώντας την ποινική δίωξη του.

Ο ίδιος το βράδυ της Τετάρτης με μία μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση του στο «Σασμό», που σαρώνει σε τηλεθέαση και είχε ανακοινωθεί πως θα συνεχιστεί και του χρόνου, μέχρι να ξεκαθαρίσει νομικά η υπόθεση, καταγγέλλοντας ως ψευδείς και συκοφαντικές τις κατηγορίες γυναίκας ηθοποιού για βιασμό το 2010. Στην ανάρτησή του παραδέχεται πως κατά το παρελθόν είχε μια περιστασιακή γνωριμία με την ηθοποιό, χαρακτηρίζει, ωστόσο, την καταγγελία της «απολύτως ψευδή» και «χυδαία απόπειρα συκοφάντησής του». Αναφέρει μάλιστα ότι θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη προκειμένου να προστατευθεί.

Η ανάρτηση του Κώστα Κωστόπουλου:

«Εδώ και καιρό, μια γυναίκα με την οποίαν είχαμε μία περιστασιακή γνωριμία πριν από δώδεκα, δεκατρία χρόνια, με απειλεί, μέσω μηνυμάτων και υπαινιγμών στα social media, ότι θα με καταγγείλει για βιασμό. Βλέποντας τις σχετικές της αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα διαπίστωσα ότι εμπλούτιζε συνεχώς την «καταγγελία» της, με προσωπικά κωμικά και δήθεν χιουμοριστικά βιντεάκια, «φωτογραφίζοντας» συνεχώς εμένα. Έδωσα τόπο στην οργή, αρνούμενος να πιστέψω ότι τέτοιου είδους ψεύδη θα μπορούσαν να αποκτήσουν επίσημη υπόσταση.

Τις τελευταίες ημέρες όμως, δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή έχει προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης για έναν βιασμό προ δωδεκαετίας από «γνωστό σκηνοθέτη», χωρίς και πάλι να κατονομάζομαι. Λόγοι ευθύτητας και αξιοπρέπειας μού επιβάλλουν να τοποθετηθώ δημόσια: Η «καταγγελία» αυτή, αν και εφόσον όντως αφορά εμένα, είναι απολύτως ψευδής και αποτελεί μία χυδαία απόπειρα συκοφάντησης μου. Οι αρχές και το ήθος μου είναι γνωστές σε όλους οσους συνεργάσθηκα όλες αυτές τις δεκαετίες. Βέβαια για την υπεράσπιση του ονόματος και της προσωπικότητάς μου δεν αρκούν μόνο οι μαρτυρίες των φίλων.

Δεν πρόκειται να αφήσω την συκοφαντία να σέρνεται και να διαβρώνει την επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Δεν έχω μάθει άλλωστε να ζώ ανάμεσα σε σκιές και φαντάσματα. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω την προστασία της Δικαιοσύνης στην οποία άμεσα προσφεύγω. Δεν σκοπεύω προφανώς να αντιπαρατεθώ δημόσια με την εν λόγω γυναίκα ούτε να απαντήσω στα ψεύδη της ή να συνδιαλλαγώ μαζί της. Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, είναι αυτοί στους οποίους καταφεύγω όπως θα έκανε κάθε πολίτης που θα ήθελε να προστατεύσει το όνομα του.

Στο διάστημα που ακολουθεί και μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη νιώθω την υποχρέωση να παραιτηθώ από τη σειρά την οποία σκηνοθετώ. Δεν θέλω με κανένα τρόπο αυτή η προσωπική μου περιπέτεια να φέρει σε δύσκολη θέση τους συνεργάτες μου, την παραγωγή και το κανάλι».

Η καταγγελία της Ελενας Αθανασοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 3/5, η ηθοποιός Ελενα Αθανασοπούλου κατήγγειλε γνωστό σκηνοθέτη για βιασμό, δίχως ωστόσο να τον κατονομάσει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πενθώ για το κορίτσι που ήμουν τότε».

Ποιος είναι ο Κώστας Κωστόπουλος

Ο Κώστας Κωστόπουλος είναι σκηνοθέτης, Coach, N.L.P Practitioner. Γεννήθηκε το 1965 και μεγάλωσε και ζει στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει και προπονεί ηθοποιούς και σκηνοθέτες σε σχολές υποκριτικής, σε κρατικά και ιδιωτικά ΙΕΚ, μεταφέροντας τη γνώση και την εμπειρία του από τα 25 χρόνια εργασίας στην ελληνική τηλεόραση, συνδυάζοντας συγχρόνως πρακτικές Coaching και εργαλεία Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού.

Διδάσκει την μέθοδο του Πανεπιστημίου USC School of Cinematatic Art L.A. ‘Nina Foch Course’. Είναι πιστοποιημένος Practitioner από τα: American Board of N.L.P Association, Time Line Therapy Association, Hypnotherapy Association και έχει ολοκληρώσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα Coaching ‘Advanced Diploma in Personal & Executive Coaching’ από το Kingstown College.

Oλοκλήρωσε τις σπουδές του στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση στην σχολή Λ. Σταυράκου (1987). Έχει μαθητεύσει ως βοηθός δίπλα στους σκηνοθέτες Ερρίκο Ανδρέου, Νίκο Φώσκολο, Γιώργο Aγαθονικιάδη, Κώστα Κουτσομήτη, Μανούσο Μανουσάκη. (1988 – 1994)

Έχει συνεργαστεί με σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων ηθοποιών, έχοντας υπηρετήσει όλα τα είδη των τηλεοπτικών σειρών: αστυνομικές, κοινωνικές, κωμωδίες, δραματικές, ντοκιμαντέρ. Έχει σκηνοθετήσει στις σειρές: Tμήμα Hθών, Δρόμοι της πόλης, Φτερά του Έρωτα, Ποτέ Δεν Είναι Αργά, Αντίστροφη Μέτρηση, Κάτω Από την Ακρόπολη, Απόσταση Αναπνοής, Βέρα στο Δεξί, Λόλα, Κάρμα. Φέτος σκηνοθετούσε τη μεγάλη επιτυχία του Alpha «Σασμός», από την οποία παραιτείται μέχρι να ξεκαθαρίσει νομικά η υπόθεση με την καταγγελία για βιασμό.