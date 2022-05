Ιωάννα Παλιοσπύρου: Νέες φωτογραφίες της χωρίς τη μάσκα σε δάσος

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, δύο σχεδόν χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι, κερδίζει τη ζωή της. Φωτογραφίζεται, μιλά δημοσίως για όσα της συνέβησαν και δείχνει το πρόσωπό της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες να μην φοβούνται και συγκινώντας για το θάρρος της.

Αυτή τη φορά η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μέσα από τους λογαριασμούς της σε Facebook και Instagram, ανάρτησε μια φωτογραφία, στην οποία πόζαρε φορώντας ένα μάξι floral φόρεμα και χωρίς τη μάσκα της με φόντο ένα καταπράσινο σκηνικό. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, παραθέτει τον τίτλο ενός ορχηστρικού κομματιού των Wide Waters: «And Into the Forest I Go, To Lose My Mind and Find My Soul» («Και πηγαίνω μέσα στο δάσος, να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου»).