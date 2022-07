Τα ελληνικά ΑΕΙ στο δρόμο της εξωστρέφειας και καταξίωσης - Συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Χάρβαντ

Πράξη γίνεται σταδιακά το όραμα η Ελλάδα να καταστεί ένα παγκοσμίου εμβέλειας εκπαιδευτικό κέντρο που προσελκύει φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο όχι μόνο εξάγει άριστης ποιότητας επιστήμονες αλλά και τους προσελκύει.

Διαβάστε ακόμη: Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Κρήτη: Στις φλόγες τυλίχτηκε εγκατάσταση στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι

Στο πλαίσιο αυτό έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα καθώς σήμερα ήταν η 1η ημέρα του νέου καλοκαιρινού προγράμματος μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Harvard University - François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights με αντικείμενο Σύγχρονες Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές.



Η φιλόδοξη συνεργασία ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια σε δυσμενές περιβάλλον λόγω της πανδημίας και σήμερα το πρόγραμμα ξεκίνησε με φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως:

Η προσπάθεια αυτή προστίθεται σε μία σειρά από άλλες πρόσφατες συνεργασίες μεταξύ των δικών μας εξαιρετικών ΑΕΙ και κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως η συνεργασία Πανεπιστήμιο Αθηνών - University of Athens- Yale University για Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες και τη Δημόσια Υγεία, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - University of Michigan για κοινό διδακτορικό πρόγραμμα στη μηχανική, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ionian University- Johns Hopkins University (και U Texas) για ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ, International Hellenic University/Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - New York University για την διεξαγωγή σεμιναρίου στη διεθνή εμπορική διαιτησία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Stockton University για διετές πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και για ανταλλαγές στον κλάδο της αμερικανικής φιλολογίας.



«Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε! Άλλο ένα σημαντικό βήμα στο να διεκδικήσουν τα Πανεπιστήμιά μας τη θέση που δικαιωματικά τους ανήκει στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη», καταλήγει η κυρία Κεραμέως.