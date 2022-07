Σταύρος Νικόλας Νιάρχος: Συνελήφθη από υπηρεσίες πληροφοριών στο Κονγκό ο εγγονός του Σταύρου Νιάρχου

Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Σταύρος Νικόλας Νιάρχος συνελήφθη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τις υπηρεσίες πληροφοριών επειδή προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις που δρουν στα νοτιοανατολικά της χώρας, όπως ανέφερε σήμερα, Κυριακή (17/7) ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος. Σύμφωνα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ο δημοσιογράφος, που είναι εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, καθώς και ένας Κογκολέζος συνάδελφός του συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη στο Λουμπούμπασι, στο νοτιοανατολικό Κονγκό, και οδηγήθηκαν στην πρωτεύουσα Κινσάσα.

Ενας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη σύλληψη, λέγοντας ότι ο Νιάρχος κρατείται στην Κινσάσα από την υπηρεσία πληροφοριών ANR. Ο 33χρονος δημοσιογράφος, που συνεργάζεται με τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker, είχε έρθει σε επαφή με τοπικές ένοπλες οργανώσεις, πρόσθεσε.

«Η ANR μετέφερε τον δημοσιογράφο Νικόλα Νιάρχο στην Κινσάσα για να τον ανακρίνει για τις στενές επαφές του με ένοπλες ομάδες, ιδίως με τους Μπακάτα Κατάνγκα», πρόσθεσε η ίδια πηγή. «Εκανε κινήσεις χωρίς να ειδοποιηθούν προηγουμένως οι Αρχές», συνέχισε ο αξιωματούχος, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «πρέπει να επαγρυπνά» μετά τη δολοφονία δύο μελών του ΟΗΕ το 2017. Τα Ηνωμένα Εθνη είχαν στείλει τους εμπειρογνώμονες Μάικλ Σαρπ και Ζαΐντα Καταλάν να ερευνήσουν τις βιαιοπραγίες στην περιοχή του Κασάι, στην κεντρική ΛΔ Κονγκό, όπου όμως απήχθησαν και δολοφονήθηκαν.

Ο Κονγκολέζος αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανίδα πρόξενος επισκέφθηκε τον Νιάρχο, ο οποίος ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερος την Δευτέρα (18/7), αφού οι τοπικές αρχές «δεν έχουν κανένα συμφέρον να τον κρατούν». Ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος πήγε στη ΛΔ του Κονγκό για να κάνει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, για λογαριασμό του περιοδικού The Nation, σύμφωνα με την επίσημη διαπίστευσή του.